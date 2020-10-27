نور السيد لـ في الجول: قرار رحيلي عن الاتحاد نهائي.. ولدي أكثر من عرض

كشف نور السيد لاعب وسط الاتحاد السكندري عن قراره بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وموضحا وجود أكثر من عرض لضمه.

وقال نور السيد لـ FilGoal.com: "عقدي مستمر مع الاتحاد لموسم آخر، لكن هناك عروض كثيرة بشكل شفهي".

وعدّد قائد الفريق السابق: "تحدث معي المقاولون العرب وإنبي وسيراميكا والبنك الأهلي والجونة وغيرهم، لكن لا يوجد شيء رسمي، لأنني مُقيد في صفوف الاتحاد".

وعن حسام حسن المدير الفني الجديد: "مدرب كبير وشرف لأي لاعب التدرب تحت قيادته، فضلا عن حبي واحترامي لجمهور وإدارة الاتحاد".

وأوضح "لكن اتخذت قراري بعدم دخول النادي مرة أخرى بسبب أزمتي الأخيرة مع الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف، لذلك لا أذهب للنادي".

وأتم "لم أتحدث مع حسام حسن بشكل مباشر ووكيلي ينهي الأمور بشكل ودي مع محمد مصيلحي رئيس النادي".

video:1

ويتبقى للفريق السكندري مباراة أمام أسوان في الجولة الأخيرة من الدوري، ومباراة نصف نهائي كأس مصر والتي لم يتحدد طرفها الثاني بعد.

الاتحاد السكندري أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي إيقاف نور السيد لاعب الفريق لنهاية الموسم وخصم 5% من قيمة عقده.

وكان طلعت يوسف قد قرر استبعاد نور السيد لاعب وسط الفريق من قائمته لمواجهة الأهلي في نفس يوم المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكشف مصدر من داخل الجهاز الفني للاتحاد لـFilGoal.com عن قرار طلعت يوسف باستبعاد نور السيد من المباراة، بعدما تحدث قائد الفريق مع زملائه عن المدرب بشكل سيء.

يذكر أن نور السيد شارك في 22 مباراة مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم.