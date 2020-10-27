نور السيد لـ في الجول: قرار رحيلي عن الاتحاد نهائي.. ولدي أكثر من عرض

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 22:56

كتب : أحمد شاكر

نور السيد يشير للجماهير على شعار الاتحاد السكندري

كشف نور السيد لاعب وسط الاتحاد السكندري عن قراره بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وموضحا وجود أكثر من عرض لضمه.

وقال نور السيد لـ FilGoal.com: "عقدي مستمر مع الاتحاد لموسم آخر، لكن هناك عروض كثيرة بشكل شفهي".

وعدّد قائد الفريق السابق: "تحدث معي المقاولون العرب وإنبي وسيراميكا والبنك الأهلي والجونة وغيرهم، لكن لا يوجد شيء رسمي، لأنني مُقيد في صفوف الاتحاد".

أخبار متعلقة
مدرب الاتحاد المؤقت لـ في الجول: إيقاف نور السيد مستمر ويستحيل إلغاء القرار رسميا - الاتحاد يعلن إيقاف نور السيد لنهاية الموسم وخصم 5% من قيمة عقده طلعت يوسف: كنا الأقرب للفوز على الأهلي.. وكنت سأستبعد نور السيد لو أخر مباراة تدريبية لي خبر في الجول – استبعاد نور السيد من معسكر الاتحاد قبل مواجهة الأهلي بسبب شائعة رحيل طلعت يوسف

وعن حسام حسن المدير الفني الجديد: "مدرب كبير وشرف لأي لاعب التدرب تحت قيادته، فضلا عن حبي واحترامي لجمهور وإدارة الاتحاد".

وأوضح "لكن اتخذت قراري بعدم دخول النادي مرة أخرى بسبب أزمتي الأخيرة مع الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف، لذلك لا أذهب للنادي".

وأتم "لم أتحدث مع حسام حسن بشكل مباشر ووكيلي ينهي الأمور بشكل ودي مع محمد مصيلحي رئيس النادي".

ويتبقى للفريق السكندري مباراة أمام أسوان في الجولة الأخيرة من الدوري، ومباراة نصف نهائي كأس مصر والتي لم يتحدد طرفها الثاني بعد.

الاتحاد السكندري أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي إيقاف نور السيد لاعب الفريق لنهاية الموسم وخصم 5% من قيمة عقده.

وكان طلعت يوسف قد قرر استبعاد نور السيد لاعب وسط الفريق من قائمته لمواجهة الأهلي في نفس يوم المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكشف مصدر من داخل الجهاز الفني للاتحاد لـFilGoal.com عن قرار طلعت يوسف باستبعاد نور السيد من المباراة، بعدما تحدث قائد الفريق مع زملائه عن المدرب بشكل سيء.

يذكر أن نور السيد شارك في 22 مباراة مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم.

نور السيد الاتحاد في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كونتي: هذا هو الفارق بين مواجهتي شاختار.. ولا يمكنني إلقاء اللوم على اللاعبين 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نور السيد لـ في الجول: قرار رحيلي عن الاتحاد نهائي.. ولدي أكثر من عرض 42 دقيقة | الدوري المصري
قناة الزمالك تعلن: إيقاف برنامج زملكاوي أسبوعين من المجلس الأعلى للإعلام 43 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - الأولمبي يضم حسين حمدي 57 دقيقة | مصر
قبل أيام من عودة النشاط في الأرجنتين.. مارادونا في الحجر الصحي ساعة | أمريكا
بارتوميو يستقيل من رئاسة برشلونة.. ويؤكد: أحذر مما سيحدث لو لم يُستكمل ما بدأناه ساعة | أوروبا
بايرن القياسي يعود بانتصار ثمين من روسيا.. وإنتر يفشل في تخطي تحالف شاختار والعارضة ساعة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: نتيجة عينة رونالدو إيجابية ويغيب عن مواجهة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 4 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول
قد ينال إعجابك