قناة الزمالك تعلن: إيقاف برنامج زملكاوي أسبوعين من المجلس الأعلى للإعلام

أعلنت قناة نادي الزمالك إيقاف برنامج "زملكاوي" لمدة أسبوعين بناء على قرار من المجلس الأعلى للإعلام.

وكشفت قناة الزمالك الآتي:

"بناء على قرار رقم 78 والصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 27 أكتوبر 2020 والذي جاء به منع بث برنامج زمالكاوي لمدة أسبوعين".

"وتحيط القناة المشاهدين بذلك علما وتنفيذا للقرار".

ويذاع برنامج زملكاوي في الساعة 10 مساء يوميا على قناة الزمالك.

ولم تعلن قناة الزمالك السبب الرئيسي في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.