قبل أيام من عودة النشاط في الأرجنتين.. مارادونا في الحجر الصحي

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 22:29

كتب : FilGoal

دييجو أرماندو مارادونا

خضع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا للحجر الصحي بعد مخالطة مساعده الذي تبين إصابته بـ فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، تعرض مساعد مارادونا لإعياء شديد، وعُزل في منزله وقائيا وسيتم إجراء مسحة له اليوم، وإذا جاءت النتيجة إيجابية ستجرى مسحة للأسطورة الأرجنتينية بعد 48 ساعة لاستبعاد نتيجة سلبية زائفة.

مارادونا سيغيب عن الظهور الأول لفريقه خيمناسيا لا بلاتا أمام باتروناتو يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من كأس الدوري الأرجنتيني والذي يتزامن مع عيد ميلاده الـ 60.

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وأشار التقرير أن مارادونا بخير وبدون أعراض.

وظهر مارادونا سابقا في مباراة سان لورينزو الودية وهو متخذا كافة الإجراءات الوقائية.

Maradona presente en el amistoso de Gimnasia.

وظهر مارادونا الشهر الماضي في تدريبات الفريق منذ عودة الفريق للتدريبات.

وخضع المدير الفني حينها لمسحة طبية أظهرت سلبية حالته من فيروس كورونا.

وكان مارادونا قد تلقى اقتراحا طبيا بالبقاء في منزله دون الظهور في التدريبات نظرا لخطورة الأمر على صحته.

ورغم هبوط خيميناسيا مع مارادونا إلا أن إلغاء الهبوط الموسم المنصرم في الأرجنتين جعل الفريق يضمن خوض غمار الموسم المقبل وسط الكبار.

دييجو مارادونا فيروس كورونا
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