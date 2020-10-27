بارتوميو يستقيل من رئاسة برشلونة.. ويؤكد: أحذر مما سيحدث لو لم يُستكمل ما بدأناه

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة استقالة مجلس الإدارة بالكامل رسميا اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا مقتضبا "يعلن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو استقالة مجلس إدارة نادي برشلونة".

وحذر بارتوميو النادي الكتالوني من خطورة الوضع الاقتصادي حال عدم خفض رواتب اللاعبين وتقليل معدل الإنفاق وزيادة الدخل.

وقال بارتوميو في مؤتمر صحفي اليوم: "أعلن استقالتي وأعضاء الإدارة من برشلونة بالاتفاق الكامل بيننا، هذا قرار مدروس وهادئ".

وواصل "تلقينا اليوم ردا من مجلس كتالونيا العام بأنه لا يوجد مانع عائق قانوني أو صحي يمنع التصويت على اقتراح سحب الثقة، لقد تجاهلوا طلبنا بإقامة التصويت بالحد الأدنى من الإجراءات الاحترازية اللازمة".

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق أن يوم 1 و2 نوفمبر سيخصصان من أجل تصويت سحب الثقة قبل أن يطلب مجلس الإدارة عدم إجراء التصويت بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا والخوف على صحة أعضاء البلوجرانا.

وشدد بارتوميو "تحدثت أمس حول عدم شعوري بالراحة حيال بعض القرارات، اليوم أقول إنها كانت غير مسؤولة".

وأكمل "اليوم هناك حدثت حول إجراءات أكثر صرامة تُفرض بسبب الظرف الصحي الحالي لكن ما يحدث معنا كان متناقضا".

وأضاف "كان علينا التحلي بالمسؤولية ولن ندعو الأعضاء للتصويت، اختيارنا كان بين التصويت أو صحة الأعضاء".

وعن لماذا لم يتقدم مجلس الإدارة باستقالته قبل فترة علق "كان أسهل شيء بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا الرحيل، لكن هناك قرارات تعين علينا اتخاذها في خضم أزمة غير مسبوقة، من كان سيجلب مدربا جديدا؟ من كان سيدافع عن استمرار ميسي؟".

وأكمل "ندعو لإقامة الانتخابات في شهر مارس المقبل".

وواصل "لم يكن هناك سببا للاستقالة في ظل أن الانتخابات في مارس المقبل على الرغم من الإرهاق الشخصي علينا وعلى عائلاتنا".

وأردف "قيل إننا لدينا مصالح خفية وأشياء نخفيها عن العلن، هذه اتهامات باطلة، لقد تعرضت لعدم الاحترام والتهديد أنا وعائلتي".

وتابع "كان من الفخر خدمة ذلك النادي كمدير ورئيس، لقد حاولت أن أشغل منصبي باحترام ومسؤولية وأمانة".

وأضاف بارتوميو "لقد استقلنا دون إكمال القيود الاقتصادية لخفض الإنفاق وزيادة الدخل، أتمنى أن تنتهي عملية تعديل رواتب اللاعبين وإلا سندخل في وضع خطير".

وأكمل "نحن نقبل الدخول في دوري السوبر الأوروبي الجديد ويجب أن توافق الجمعية العمومية التالية على ذلك، ووافقنا على الشكل الجديد لكأس العالم للأندية".

وأردف "تجديد الفريق في الفترة الحالية كان يجب أن يحدث من قبل أدرك ذلك، وتحملت مسؤوليتي بالدعوة لانتخابات في شهر مارس المقبل".

وتابع "كان يجب تجديد الفريق بإشراك اللاعبين الشباب ورحيل بعض اللاعبين الأساسيين والذين أشكرهم على مساهماتهم معنا".

وواصل "لقد قدت برشلونة في أكثر الأوقات صعوبة في البلاد وتلقينا إهانات قاسية من الإعلام تجاوزت ما هو مقبول".

وأتم بارتوميو حديثه "أتمنى الأفضل للرئيس الجديد وسيحصل على تعاوني التام وكذلك من أعضاء الإدارة".

وتولى بارتوميو رئاسة برشلونة في عام 2014 خلفا لساندرو روسيل، وتوج النادي تحت قيادته بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، ومثلهم لكأس الملك، ولقبي السوبر الإسباني.

كما توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.