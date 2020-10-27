بايرن القياسي يعود بانتصار ثمين من روسيا.. وإنتر يفشل في تخطي تحالف شاختار والعارضة

حقق بايرن ميونيخ فوزه الثالث عشر على التوالي في دوري أبطال أوروبا وتخطى عقبة لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1 في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وفي المجموعة الثانية، واصل شباب شاختار دونتسك التألق وحصدوا نقطة أمام إنتر بمساعدة العارضة في مباراة انتهت بالتعادل 0-0.

لوكوموتيف موسكو × بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ واصل تعزيز الرقم القياسي بسلسلة الانتصارات المتتالية برصيد 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق حامل اللقب فوزه الثاني تواليا.

وأصبح هانز فليك أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق الفوز في أول 10 مباريات له بدوري أبطال أوروبا.

14 دقيقة مرت وسجل ليون جوريتسكا هدف التقدم للبافاري برأسية مستفيدا من عرضية الظهير الفرنسي بنيامين بافار.

قميص جوريتسكا تمزق من قوة عضلاته بعد احتفاله بهدفه في مرمى لوكوموتيف 💪 pic.twitter.com/WwoOCgaycf — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 27, 2020

أخطر محاولات الفريق الألماني في الشوط الأول جاءت عن طريق كينجسلي كومان بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 25 من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني أشرك هانز فليك كل من سيرج جنابري وخافي مارتينيز بدلا من توماس مولر وجوريتسكا.

لوكوموتيف موسكو استغل أحد المرتدات عن طريق زي لويس الذي أرسل عرضية أرضية إلى أنتونين ميرانتشوك والذي سدد كرة أرضية في الزاوية القريبة للحارس مانويل نوير في الدقيقة 70 معلنا التعادل.

لكن رد البافاري جاء سريعا وقويا، يوزوا كيميتش استلم تمريرة من خافي مارتينيز ليلتف ويسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك الحارس الذي لم يتحرك من مرماه في الدقيقة 79.

بايرن ميونيخ في الصدارة برصيد 6 نقاط، وظل الفريق الروسي ثانيا لحين خوض مباراة أتليتكو مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النسماوي.

شاختار دونتسك × إنتر

تحالف العارضة في مناسبتين مع تألق الحارس وشباب شاختار وقف حائلا أمام هجوم إنتر، الفريق الأوكراني دخل المباراة ولديه 7 لاعبين أقل من 21 عاما في ظل إصابة عددا من الأساسيين بفيروس كورونا.

في الدقيقة 14 أجرى الفريق الأوكراني تغييرا اضطراريا بنزول البرازيلي تايسون بدلا من مواطنه دينتينو بسبب الإصابة.

إنتر بسط سيطرته على أصحاب الأرض، في الدقيقة 16 انفرد لوكاكو بالمرمى لكنه فشل في التسجيل أمام الحارس فأرسل عرضية إلى نيكولو باريلا الذي سدد كرة صاروخية تصدت لها العارضة.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول حصل إنتر على ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، فانبرى لها لوكاكو وسدد صاروخ ارتطم بالقائم.

محاولات إنتر تواصلت في الشوط الثاني، تسديدة من مارسيلو بروزوفيتش تصدى لها الحارس توربين لكن متابعة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الشباك الخالية لم تجد مكانها في الشباك في الدقيقة 54.

أنطونيو كونتي المدير الفني حاول عن طريق التغييرات الهجومية بإشراك ماتيو دارميان وإيفان بيريسيتش وأندريا بينامونتي وكريستيان إريكسن تسجيل خطف الفوز لكن دفاع عمال المناجم حال دون تسجيل أهداف طيلة الـ 90 دقيقة.

تعادل ثاني على التوالي لكتيبة أنطونيو كونتي قبل مباراتي ريال مدريد في الجولتين الثالثة والرابعة.

بينما عزز شاختار تصدره للترتيب برصيد 4 نقاط، وارتقى النيراتزوري مؤقتا للمركز الثاني برصيد نقطتين، لحين إقامة مباراة بوروسيا مونشنخلادباخ وريال مدريد.