سكاي: نتيجة عينة رونالدو إيجابية ويغيب عن مواجهة برشلونة

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها كريستيانو رونالدو إيجابية بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مواجهة برشلونة.

وأصيب رونالدو بفيروس كورونا منذ 13 من شهر أكتوبر الجاري منذ فترة التوقف الدولي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن إيجابية العينة الأخيرة التي أجراها اللاعب اليوم الثلاثاء.

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وأشار التقرير إلى تأكد غياب اللاعب عن مواجهة برشلونة غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو قد أصيب بفيروس كورونا لكنه دون أعراض منذ بداية إصابته إلى الآن.

واحتاج رونالدو لإثبات سلبية مسحته الطبية قبل 24 ساعة من المباراة لكنها جاءت إيجابية.

ولم يلعب رونالدو منذ تعادل البرتغال أمام فرنسا سلبيا بدون أهداف يوم 11 أكتوبر الجاري.

ليلة الأبطال كريستيانو رونالدو يوفنتوس برشلونة
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