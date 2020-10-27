مصليحي لـ في الجول: مفاوضات الاتحاد مع أحمد موسى؟ لا أعرف هذا اللاعب

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 21:36

كتب : هاني العوضي

أحمد موسى - النصر

نفى محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري دخول ناديه في مفاوضات مع أحمد موسى مهاجم منتخب نيجيريا والنصر السعودي.

وقال مصليحي لـFilGoal.com: "كل ما يقال بشأن دخول الاتحاد في مفاوضات مع أحمد موسى غير صحيح وأكاذيب".

وأضاف "بالإضافة إلى أنني لا أعرف هذا اللاعب".

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وانتشرت في الساعات الماضية بعد التقارير تشير إلى دخول الاتحاد في مفاوضات مع أحمد موسى نجم النصر السعودي وهو ما نفاه تماما مصليحي لـFilGoal.com.

وأكمل "كذلك كل ما يقال بشأن توقيع محمد كوفي مدافع سموحة للاتحاد السكندري غير صحيح".

وأتم تصريحاته "أطالب من ينشر هذه الأخبار بعدم الاجتهاد وعدم نشر أخبار مغلوطة لأن هذا يضر النادي".

الاتحاد السكندري أحمد موسى
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