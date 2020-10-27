نهاية المباريات - جلادباخ (2)-(2) ريال مدريد..وصلاح يسجل في فوز ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات اليوم الأول للجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتقام 6 مباريات في التوقيت ذاته.

ويلعب ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في ألمانيا، بينما يستضيف ليفربول نظيره ميتلاند الدنماركي.

وفي واحدة من المباريات القوية يستضيف أتالانتا الإيطالي نظيره أياكس الهولندي.

ويلعب أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي ضد مرسيليا الفرنسي.

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المجموعة الأولى

أتليتكو مدريد (3)-(2) سالزبورج

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نهاية المباراة بانتصار مثير لأتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين.

ق 85: جوووووووووووووول قاتل لأتليتكو مدريد عن طريق جواو فيليكس.

ق 52: جوووووووول جواو فيليكس يسجل التعادل لأتليتكو

ق 47: جووووووووووووول بريشيا يسجل الثاني لسالزبورج

ق 40: جووووول دومينيك يسجل التعادل

ق 29: جوووووووووووول أتليتكو يسجل الأول عن طريق ماركوس لورينتي

انطلاق المباراة.

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المجموعة الثانية

بوروسيا مونشنجلادباخ (2)-(2) ريال مدريد

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق 93: جوووووووول ريال مدريد يسجل التعادل عن طريق كاسيميرو

ق 87: جوووووووول كريم بنزيمة يسجل هدف تقليص الفارق

ق 74: تمريرة من بنزيمة إلى هازارد يسددها في الشباك الخارجية

ق 70: نزول هازارد ومودريتش بدلا من فيني جونيور وتوني كروس

ق 58: جوول تورام يسجل الثاني في ريال مدريد

ق 46: تسديدة قوية من أسينسيو في القائم

ق 33: جووووول تورام يسجل الأول

انطلاق المباراة.

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المجموعة الثالثة

بورتو (2)-(0) أولمبياكوس

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نهاية المباراة بانتصار بورتو بهدفين دون رد.

ق 85: جووووووووول سيرجيو أوليفيرا يسجل هدفا ثانيا لبورتو.

ق 11: جووووووول الهدف الأول لبورتو عن طريق فابيو فيريرا

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مارسيليا (0)-(3) مانشستر سيتي

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بثلاثية دون رد.

ق 81: جوووووول ستيرلينج يسجل الثالث

ق 76: جوووووووول جوندوجان يسجل الثاني

ق 18: جوووووول فيران توريس يسجل الأول لمانشستر سيتي

انطلاق المباراة.

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المجموعة الرابعة

أتالانتا (2)-(2) أياكس أمستردام

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق 60: جووووووول زاباتا يسجل التعادل للفريق الإيطالي

ق 54: جووووول دوفان زاباتا يسجل الأول لأتالاتنا

ق 38: جووووووووول تراوري يضيف الثاني لأياكس

ق 30: جووووول الأول لأياكس من ركلة جزاء عن طريق دوسان تاديتش

انطلاق المباراة.

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ليفربول (2)-(0) ميتييلاند

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بهدفين دون رد.

ق 90: جوووووووول صلاح والثاني من ركلة جزاء

نزول صلاح وماني بدلا من أوريجي ومينامينو

ق 55: جووووووول دييجو جوتا يسجل الأول لليفربول

انطلاق المباراة.