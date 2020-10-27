مباشر ليلة الأبطال - جلادباخ (2)-(0) ريال مدريد.. هازارد يهدر فرصة تقليص الفارق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات اليوم الأول للجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتقام 6 مباريات في التوقيت ذاته.

ويلعب ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في ألمانيا، بينما يستضيف ليفربول نظيره ميتلاند الدنماركي.

وفي واحدة من المباريات القوية يستضيف أتالانتا الإيطالي نظيره أياكس الهولندي.

ويلعب أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي ضد مرسيليا الفرنسي.

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المجموعة الأولى

أتليتكو مدريد (2)-(2) سالزبورج

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 52: جوووووووول جواو فيليكس يسجل التعادل لأتليتكو

ق 47: جووووووووووووول بريشيا يسجل الثاني لسالزبورج

ق 40: جووووول دومينيك يسجل التعادل

ق 29: جوووووووووووول أتليتكو يسجل الأول عن طريق ماركوس لورينتي

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المجموعة الثانية

بوروسيا مونشنجلادباخ (2)-(0) ريال مدريد

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ق 74: تمريرة من بنزيمة إلى هازارد يسددها في الشباك الخارجية

ق 70: نزول هازارد ومودريتش بدلا من فيني جونيور وتوني كروس

ق 58: جوول تورام يسجل الثاني في ريال مدريد

ق 46: تسديدة قوية من أسينسيو في القائم

ق 33: جووووول تورام يسجل الأول

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المجموعة الثالثة

بورتو (1)-(0) أولمبياكوس

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ق 11: جووووووول الهدف الأول لبورتو عن طريق فابيو فيريرا

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مرسيليا (0)-(1) مانشستر سيتي

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ق 18: جوووووول فيران توريس يسجل الأول لمانشستر سيتي

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المجموعة الرابعة

أتالانتا (2)-(2) أياكس أمستردام

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ق 60: جووووووول زاباتا يسجل التعادل للفريق الإيطالي

ق 54: جووووول دوفان زاباتا يسجل الأول لأتالاتنا

ق 38: جووووووووول تراوري يضيف الثاني لأياكس

ق 30: جووووول الأول لأياكس من ركلة جزاء عن طريق دوسان تاديتش

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ليفربول (1)-(0) ميتلاند

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نزول صلاح وماني بدلا من أوريجي ومينامينو

ق 55: جووووووول دييجو جوتا يسجل الأول لليفربول