مباشر ليلة الأبطال - جلادباخ (2)-(0) ريال مدريد.. هازارد يهدر فرصة تقليص الفارق

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 21:22

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بوروسيا مونشنجلادباخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات اليوم الأول للجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتقام 6 مباريات في التوقيت ذاته.

ويلعب ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في ألمانيا، بينما يستضيف ليفربول نظيره ميتلاند الدنماركي.

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وفي واحدة من المباريات القوية يستضيف أتالانتا الإيطالي نظيره أياكس الهولندي.

ويلعب أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي ضد مرسيليا الفرنسي.

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المجموعة الأولى

أتليتكو مدريد (2)-(2) سالزبورج

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 52: جوووووووول جواو فيليكس يسجل التعادل لأتليتكو

ق 47: جووووووووووووول بريشيا يسجل الثاني لسالزبورج

ق 40: جووووول دومينيك يسجل التعادل

ق 29: جوووووووووووول أتليتكو يسجل الأول عن طريق ماركوس لورينتي

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المجموعة الثانية

بوروسيا مونشنجلادباخ (2)-(0) ريال مدريد

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 74: تمريرة من بنزيمة إلى هازارد يسددها في الشباك الخارجية

ق 70: نزول هازارد ومودريتش بدلا من فيني جونيور وتوني كروس

ق 58: جوول تورام يسجل الثاني في ريال مدريد

ق 46: تسديدة قوية من أسينسيو في القائم

ق 33: جووووول تورام يسجل الأول

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المجموعة الثالثة

بورتو (1)-(0) أولمبياكوس

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 11: جووووووول الهدف الأول لبورتو عن طريق فابيو فيريرا

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مرسيليا (0)-(1) مانشستر سيتي

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 18: جوووووول فيران توريس يسجل الأول لمانشستر سيتي

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المجموعة الرابعة

أتالانتا (2)-(2) أياكس أمستردام

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ق 60: جووووووول زاباتا يسجل التعادل للفريق الإيطالي

ق 54: جووووول دوفان زاباتا يسجل الأول لأتالاتنا

ق 38: جووووووووول تراوري يضيف الثاني لأياكس

ق 30: جووووول الأول لأياكس من ركلة جزاء عن طريق دوسان تاديتش

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ليفربول (1)-(0) ميتلاند

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نزول صلاح وماني بدلا من أوريجي ومينامينو

ق 55: جووووووول دييجو جوتا يسجل الأول لليفربول

مانشستر سيتي ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا
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