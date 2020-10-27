مباشر ليلة الأبطال - جلادباخ (0)-(0) ريال مدريد.. ليفربول (0)-(0)ميتلاند.. انطلاق المباريات
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 21:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات اليوم الأول للجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
وتقام 6 مباريات في التوقيت ذاته.
ويلعب ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في ألمانيا، بينما يستضيف ليفربول نظيره ميتلاند الدنماركي.
وفي واحدة من المباريات القوية يستضيف أتالانتا الإيطالي نظيره أياكس الهولندي.
ويلعب أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي ضد مرسيليا الفرنسي.
*****
المجموعة الأولى
أتليتكو مدريد (0)-(0) سالزبورج
ــــــــــــــــــ
المجموعة الثانية
بوروسيا مونشنجلادباخ (0)-(0) ريال مدريد
ـــــــــــــــــــــــــ
المجموعة الثالثة
بورتو (0)-(0) أولمبياكوس
*********
مرسيليا (0)-(0) مانشستر سيتي
ــــــــــــــــــــــــــــ
المجموعة الرابعة
أتالانتا (0)-(0) أياكس أمستردام
********
ليفربول (0)-(0) ميتلاند