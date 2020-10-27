مباشر ليلة الأبطال - جلادباخ (0)-(0) ريال مدريد.. ليفربول (0)-(0)ميتلاند.. انطلاق المباريات

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 21:22

كتب : FilGoal

شعار دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات اليوم الأول للجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتقام 6 مباريات في التوقيت ذاته.

ويلعب ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في ألمانيا، بينما يستضيف ليفربول نظيره ميتلاند الدنماركي.

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وفي واحدة من المباريات القوية يستضيف أتالانتا الإيطالي نظيره أياكس الهولندي.

ويلعب أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي ضد مرسيليا الفرنسي.

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المجموعة الأولى

أتليتكو مدريد (0)-(0) سالزبورج

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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المجموعة الثانية

بوروسيا مونشنجلادباخ (0)-(0) ريال مدريد

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المجموعة الثالثة

بورتو (0)-(0) أولمبياكوس

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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مرسيليا (0)-(0) مانشستر سيتي

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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المجموعة الرابعة

أتالانتا (0)-(0) أياكس أمستردام

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ليفربول (0)-(0) ميتلاند

تابع تفاصيل المباراة من هنا

مانشستر سيتي ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا
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