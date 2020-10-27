تشكيل ليلة الأبطال - تغيير وحيد من زيدان في لاعبي ريال مدريد أمام مونشنجلادباخ

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 21:03

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أجرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تغيير وحيد على تشكيل فريقه في الكلاسيكو أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويلعب ريال مدريد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

ولم يغير زيدان في تشكيل فريقه الذي فاز على برشلونة قبل أيام في الكلاسيكو إلا تغيير واحد فقط بمشاركة لوكاس فاسكيز بدلا من ناتشو.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – سيرجيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – فيدي فالفيردي – كاسيميرو.

الهجوم: فيني جونيور – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو.

وخسر ريال مدريد المباراة الأولى على ملعبه أمام شاختار دونستيك الأوكراني بنتيجة 3-2.

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