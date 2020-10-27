ليلة الأبطال - مؤتمر لامبارد: أريد نقل الفريق إلى مستويات جديدة.. نريد المزيد من الوقت

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أن فريقه يحتاج لمزيد من الوقت مع المستويات الموجودة وهذا لا يمثل مصدر قلق كبير بالنسبة له.

ويحل تشيلسي ضيفا على كراسنودار الروسي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل تشيلسي في افتتاح مبارياته مع إشبيلية، كما تعادل كراسنودار أمام رين الفرنسي.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "من الممكن أن يتم الحكم عليّ كوني مديرا شابا".

وتابع "لكن من رأيي يجب الحكم على جميع المدربين بنفس الطريقة، ولا أركز مع الآراء كثيرا، عليّ فقط التركيز".

وواصل لامبارد "سعيد جدا بتولي مهمة تشيلسي وفخور بذلك، أحب تحديات الموسم الماضي وأسعى لنقل الفريق إلى مستويات جديدة".

وعن موقف توني روديجر أوضح لامبارد "أجريت مناقشات معه، ولدي علاقة إيجابية معه".

وأضاف "روديجير في تنافس كبير من أجل اللعب".

وعن رأيه في مستوى الفريق قال: "أكرر أننا نريد مزيد من الوقت للمضي قدما".

وأتم لامبارد تصريحاته "لكن مع الجودة التي لدينا في الخط الأمامي، فهذا ليس مصدر قلق كبير".