تشكيل ليلة الأبطال - صلاح على مقاعد ليفربول ضد ميتلاند.. وأوريجي يقود الهجوم

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد شيفيلد

أبقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه في مواجه ميتلاند الدنماركي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول ضد ميتلاند في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ودفع كلوب بالمهاجم البرتغالي دييجو جوتا في خط هجوم فريقه بجانب ديفوك أوريجي والياباني مينامينو.

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بينما أبقى على عددا من الأساسيين على مقاعد البدلاء وهم صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وفينالدوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – جو جوميز – فابينيو – أندرو روبيرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – جوردان هندرسون - شيردان شاكيري.

الهجوم: دييجو جوتا – ديفوك أوريجي – مينامينو.

وفاز ليفربول في الجولة الأولى على أياكس الهولندي بهدف دون رد.

ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح
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