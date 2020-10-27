تشكيل ليلة الأبطال - صلاح على مقاعد ليفربول ضد ميتلاند.. وأوريجي يقود الهجوم

أبقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه في مواجه ميتلاند الدنماركي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد ميتلاند في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ودفع كلوب بالمهاجم البرتغالي دييجو جوتا في خط هجوم فريقه بجانب ديفوك أوريجي والياباني مينامينو.

بينما أبقى على عددا من الأساسيين على مقاعد البدلاء وهم صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وفينالدوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – جو جوميز – فابينيو – أندرو روبيرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – جوردان هندرسون - شيردان شاكيري.

الهجوم: دييجو جوتا – ديفوك أوريجي – مينامينو.

وفاز ليفربول في الجولة الأولى على أياكس الهولندي بهدف دون رد.