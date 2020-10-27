ليلة الأبطال – مؤتمر كومان: بداية موسم يوفنتوس تشبهنا.. وكنا جيدين لـ60 دقيقة في الكلاسيكو

قال رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة إن يوفنتوس حظي ببداية موسم شبيهة لفريقه في ظل وجود مدرب جديد يحتاج للوقت للتكيف على طريقته.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة يوفنتوس غدا الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان: "يوفنتوس فريق قوي دفاعيا ويهاجم سريعا ويعتمد على سرعة ألفارو موراتا ولديه خط وسط جيد".

وأضاف "أريد دائما الفوز لكن لا يمكن التفكير فقط في الهجوم علينا إيجاد التوازن بينه وبين الدفاع بأفضل شكل".

وأكمل "عندما توليت المسؤولية كنت أعرف مدى صعوبة المهمة وأنه لن يكون تحديا سهلا، التحدي كبير للغاية وأطلب فقط الهدوء والوقت، في الكلاسيكو ضد ريال مدريد كنا جيدين لـ60 دقيقة".

وخسر برشلونة الكلاسيكو في ملعب كامب نو السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف.

وعن انتقاده لحكم لقاء الكلاسيكو علق "لست نادما على ما قلته عن تقنية الفيديو، والآن أركز على لقاء يوفنتوس".

وواصل "إنها مباراة رائعة ونريد أن نقدم الأفضل".

وعن مشاركة كريستيانو رونالدو من عدمها في ظل إصابته بفيروس كورونا أتم كومان حديثه "لا أعرف إن كان لائقا أم لا، أتمنى أن يكون لائقا أنا أحترمه كثيرا".