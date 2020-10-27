ليلة الأبطال – بيانيتش: ميسي الأفضل في التاريخ.. وتحدث معي عن يوفنتوس

قال ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط برشلونة إن ليونيل ميسي قائد البلوجرانا هو أفضل لاعب في التاريخ وأبدى فخره للعب بجواره.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة فريقه السابق يوفنتوس غدا الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال بيانيتش: "ميسي هو الأفضل في التاريخ وأشعر بالفخر للعب بجواره".

وأكمل "إنه لشرف كبير أن أتزامل مع ميسي ورونالدو فهما الأقوى في كل العصور".

وعن حديثه مع ميسي عن يوفنتوس قال: "تحدثت معه عن النادي والسنوات التي قضيتها هنا إنه يعرف كل شيء عنه".

أما عن تواجده مع برشلونة قال: "أحتاج لبعض الوقت للتأقلم وأتمنى تقديم الكثير من الأشياء لهذا النادي".

وأضاف "كنت أتمنى خوض المباراة بوجود الجمهور وإلقاء التحية عليهم".

وعن يوفنتوس قال: "يحتاج للوقت للتأقلم مع طريقة مدربه أندريا بيرلو وطبيعي أن يحدث هزة في البداية والمباراة ستكون صعبة علينا".