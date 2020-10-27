رسميا - اتحاد كرة اليد يعلن استئناف الموسم بالقائمة القديمة بعد فتوى الاتحاد الدولي

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية استئناف المتبقي من الموسم الماضي بالقائمة القديمة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن من قبل عن إقامة أخر جولتين من دوري الموسم الماضي بالقائمة القديمة على غرار ما حدث في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وكشفت الصحفة الرسمية للاتحاد المصري أنه حصل على فتوى من الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى تفيد بالموافقة على خوض المراحل الأخيرة والحاسمة لدوري الموسم الماضي بالقائمة القديمة.

أخبار متعلقة
كرة يد مصر 2021 - اللجنة المنظمة تكشف عن أكواد المتطوعين المشاركين في البرنامج التدريبي كرة يد – الأهلي يضم عمر سامي من طلائع الجيش كرة يد – إصابة محمد سند بفيروس كورونا كرة يد – الزمالك يسحق الطيران 43-13 والأهلي يفوز على سبورتنج

ويتبقى أخر جولتين فقط من دوري الموسم الماضي، ويحتاج الزمالك للفوز في المباراتين لحصد اللقب، أما الأهلي فيحتاج الفوز في المباراتين لخوض مباراة فاصلة.

وكان الاتحاد المصري قد كشف عن استئناف أخر جولتين من دوري موسم 2019 - 2020 يومي 12 و13 نوفمبر دون الإعلان عن موقف القائمة وقتها.

وكشف الاتحاد المصري عن تلقيه شكاوى من بعض الأندية بخصوص القائمة، وتعامل بموضوعية وحرص على استفتاء الاتحاد الدولي لتأمين القرار وخروجه بشكل قانوني.

كرة يد الأهلي الزمالك الاتحاد المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الأبطال - مؤتمر لامبارد: أريد نقل الفريق إلى مستويات جديدة.. نريد المزيد من الوقت 46 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - صلاح على مقاعد ليفربول ضد ميتلاند.. وأوريجي يقود الهجوم 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طبيب الزمالك لـ في الجول: 48 ساعة حاسمة لـ الونش.. لا يمكن تأكيد مشاركته من عدمها ضد الرجاء 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ليلة الأبطال – مؤتمر كومان: بداية موسم يوفنتوس تشبهنا.. وكنا جيدين لـ60 دقيقة في الكلاسيكو 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال –بيانيتش: ميسي الأفضل في التاريخ.. وتحدث معي عن يوفنتوس 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الرجاء لـ في الجول: سلبية عينة 2 من اللاعبين وإصابة لاعب جديد 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محمد زيدان يفكر في خوض تجربة التمثيل 46 دقيقة | مصر
حارس البرازيل السابق: نصحت ليفربول بالتعاقد مع أليسون قبل انضمامه لـ روما ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك