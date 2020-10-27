رسميا - اتحاد كرة اليد يعلن استئناف الموسم بالقائمة القديمة بعد فتوى الاتحاد الدولي

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية استئناف المتبقي من الموسم الماضي بالقائمة القديمة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن من قبل عن إقامة أخر جولتين من دوري الموسم الماضي بالقائمة القديمة على غرار ما حدث في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وكشفت الصحفة الرسمية للاتحاد المصري أنه حصل على فتوى من الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى تفيد بالموافقة على خوض المراحل الأخيرة والحاسمة لدوري الموسم الماضي بالقائمة القديمة.

ويتبقى أخر جولتين فقط من دوري الموسم الماضي، ويحتاج الزمالك للفوز في المباراتين لحصد اللقب، أما الأهلي فيحتاج الفوز في المباراتين لخوض مباراة فاصلة.

وكان الاتحاد المصري قد كشف عن استئناف أخر جولتين من دوري موسم 2019 - 2020 يومي 12 و13 نوفمبر دون الإعلان عن موقف القائمة وقتها.

وكشف الاتحاد المصري عن تلقيه شكاوى من بعض الأندية بخصوص القائمة، وتعامل بموضوعية وحرص على استفتاء الاتحاد الدولي لتأمين القرار وخروجه بشكل قانوني.