انتهت ليلة الأبطال - لوكوموتيف (1) (2) بايرن.. شاختار (0) (0) إنتر.. فوز بافاري جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

ويستضيف لوكوموتيف موسكو، بايرن ميونيخ لحساب المجموعة الأولى.

فيما يحل إنتر ضيفا على شاختار دونتسك في المجموعة الثانية.

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لوكوموتيف موسكو × بايرن ميونيخ

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نهاية المباراة

ق 79: يوزوا كيميتش يسجل هدف التقدم بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 70: أنتوين ميرانتشوك يسجل هدف التعادل للفريق الروسي بعد عرضية من زي لويس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 14: هدف مبكر لبايرن ميونيخ سجله ليون جوريتسكا برأسية مستفيدا من عرضية بنيامين بافار.

بداية المباراة

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شاختار دونتسك × إنتر

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

نهاية المباراة

ق 80: محاولات من كونتي في الدقائق الأخيرة بتغييرات لتنشيط الهجوم.

ق 54: تسديدة من بروزوفيتش يتصدى لها الحارس ومتابعة لاوتارو لا تجد طريقها في الشباك الخالية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تسديدة صاروخية من كرة ثابتة نفذها لوكاكو يتصدى لها العارضة.

ق 16: لوكاكو انفرد بالحارس لكن تسديدته لم تجد الشباك، ليرسل عرضية إلى باريلا الذي يسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة.

ق 14: تغيير أول اضطراري لشاختار بنزول تايسون بدلا من دينتينو.

بداية المباراة