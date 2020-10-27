تشكيل ليلة الأبطال - ثنائية "لا-لو" في هجوم إنتر وعودة حكيمي لمواجهة شباب شاختار

يقود الثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر الإيطالي أمام شاختار دونتسك الأوكراني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد تعادل على أرضه مع بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-2، فيما عاد شاختار دونتسك بانتصار تاريخي بالفوز 3-2 على ريال مدريد.

وعاد أشرف حكيمي للمشاركة كأساسي مع النيراتزوري بعدما غاب عن مباراة الفريق الألماني بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.

وجاء تشكيل إنتر

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفن دي فري – دانيلو دي أمبروزيو

الوسط: أشلي يونج – أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – أشرف حكيمي

الهجوم: روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز

وعلى دكة البدلاء: دانييلي باديلي – ألكسندر كولاروف – فيليب ستانكوفيتش – أندريا رانوكيا – إيفان بيريسيتش – كريستيان إريكسن – ماتيو دارميان – لورينزو موريتي – رادجا ناينجولان – فرانكو فيتزوني – نيكولاس بونافانتي – أندريا بينامونتي

في المقابل يواصل الفريق الأوكراني الاعتماد على اللاعبين الشباب إذ يضم التشكيل الأساسي 7 لاعبين أقل من 21 عاما في ظل غيابات بسبب فيروس كورونا.

وجاء تشكيل الفريق الأوكراني:

حراسة المرمى: أناتولي توربين

الدفاع: دودو – دافيت كوتشوكفالا – فاليري بوندر – فيكتور كورينينكو

الوسط: تيتي – مارلوس – مايكون – ماركوس أنطونيو – مانور سولمون

الهجوم: دينتينو