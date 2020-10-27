تشكيل ليلة الأبطال - ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ.. ولوكاس يعوض ديفيز

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ الألماني تشكيل الفريق الذي يحل ضيفا على لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الفريق عودة سيرج جانبري بعد تعافيه من الإصابة بـ فيروس كورونا.

وسيعوض الفرنسي لوكاس هيرنانديز، غياب زميله الكندي ألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل.

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وسيقود الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم البافاري ومن خلفه الثلاثي، الألماني توماس مولر والفرنسيان كينجسلي كومان وكورنتين توليسو.

وجاء تشكيل البافاري:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بنيامين بافار – نيكولس سوله – ديفيد ألبا – لوكاس هيرنانديز

الوسط: يوزوا كيميتش – ليون جوريتسكا

أمامهم: توماس مولر - كورنتين توليسو – كينجسلي كومان

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

وعلى دكة البدلاء: ألكسندر نيوبل – هوفمان – سيرج جنابري – خافي مارتينيز – ليروي ساني – دوجلاس كوستا – إيريك تشوبو موتينج – سار – مارك روكا - موسيلا

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