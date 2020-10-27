ليلة الأبطال - مؤتمر فافر: ما يمر سانشو به الآن أمر طبيعي.. زينيت خصم قوي

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

لوسيان فافر - جيدون سانشو

يرى لوسيان فافر المدير الفني لفريق دورتموند أن خسارة زينيت في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا غير منقطية بسبب خطورة الفريق الروسي.

وكان زينيت قد خسر مباراة الافتتاح أمام كلوب بروج بنتيجة 2-1 قبل أن يخسر دورتموند أما لاتسيو بنتيجة 3-1 في نفس الجولة.

ويستضيف دورتموند فريق زينيت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال فافر في المؤتمر الصحفي: "في رأيي أن زينيت قد خسر دون داع أمام بروج".

وتابع "لقد أضاعوا بعض الفرص العظيمة والتي تظهر مدى خطورة الفريق وهم خصم قوي".

وأضاف المدير الفني "أعلم أن هناك الكثير من المباريات في الوقت الحالي، لكن الأمر لا يختلف بالنسبة لنا".

وكشف "نادرا ما أخذ اي شخص راحة خلال الفترة الماضية، لعب لاعبونا الدوليون مؤخرا أيضا".

وبالحديث عن جادون سانشو أوضح "كل لاعب لديه فترات بطيئة في مشواره".

وشدد "كان هناك الكثير من الحديث عن اللاعب خلال فترة الصيف، شئ مثل ذلك يمكن أن يكون عاملا".

وأتم تصريحاته "لا يوجد لاعب في أفضل حالاته باستمرار لمدة عام كامل، هذا مستحيل، وعليك أن تقبل ذلك".

ليلة الأبطال دورتموند جادون سانشو
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