لاتسيو يخوض لقاء كلوب بروج بـ 12 لاعبا.. وغياب إيموبيلي ولويس ألبرتو وستراكوشا

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 18:26

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - دورتموند - دوري أبطال أوروبا

سافر فريق لاتسيو الإيطالي بـ 12 لاعبا لمواجهة كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

قائمة لاتسيو المسافرة إلى مدينة بروج البلجيكية شهدت غياب القائد والهداف تشيرو إيموبيلي ولويس ألبرتو ولويس فيليبي وتوماس ستراكوشا ودانيلو كاتلدي وأندرياس بيريرا ومانويل لازاري.

وفيما جاءت قائمة المسافرين: بيبي رينا – فرانشيسكو أتشيربي – محمد فارس – ويسلي هويدت – باتريك – ميلينكوفيتش سافيتش – ماورسيتش – فيدات موريتشي – خواكين كوريا – فيليبي كايسيدو – ماركو بارولو – أكبا أكبرو.

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وسينضم للـ 12 لاعبا 6 من فريق الشباب.

وأجرى اللاعبون مسحات طبية ضد فيروس كورونا أمس، لكن لم يعلن النادي بعد عن إصابة أي لاعبيه بـ فيروس كورونا.

سيموني إنزاجي قال عبر شبكة "سكاي" الإيطالية: "إنها أمسية مختلفة عن غيرها، لكن علينا أن نلعب مباراة مهمة ضد فريق فاز بالمباراة الأولى مثلنا".

وأضاف "يجب أن نتجاوز حالة الطوارئ. المشكلة الرئيسية هي أننا غير قادرين على اتباع نظام المداورة".

وواصل "سيكون لدي القليل من التغييرات، مع العلم أننا لعبنا قبل ثلاثة أيام ضد بولونيا. لكن هذا هو الوضع ونحن بحاجة إلى المضي قدما".

وأتم "ستكون مباراة معقدة غدا، يجب أن نواجهها بأفضل طريقة ممكنة".

وكان لاتسيو قد تفوق على ملعب الأولمبيكو بنتيجة 3-1 على بوروسيا دورتموند، بينما عاد كلوب بروج بفوز ثمين من الأراضي الروسية 2-1 على حساب زينيت سان بطرسبرج.

لاتسيو دوري أبطال أوروبا #ليلة_الأبطال كلوب بروج
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