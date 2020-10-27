مران الأهلي - انتظام أيمن أشرف في التدريبات الجماعية.. تأهيل الثلاثي الأساسي

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 18:22

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت في ختام مباريات الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي فريق طلائع الجيش على ملعب الأهلي WE السلام في ختام مباريات المسابقة.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة منفردة مع خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين الذين ينفذون برامجهم العلاجية والتأهيلية.

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وانتظم أيمن أشرف في المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، وكان اللاعب قد خضع لبرنامج استشفائي أمس الإثنين.

واشتمل مران اليوم على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وواصل الثلاثي علي معلول ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة تنفيذ البرامج العلاجية والتأهيلية لتجهيزهم للعودة والمشاركة في المران الجماعي.

وخاض الثلاثي مرانا منفردا على ملعب التتش بعد جلسة في "الجيم"، واشتكى الثلاثي من إصابات عضلية.

وخاض رامي ربيعة بعض الفقرات التأهيلية القوية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وكان ربيعة قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ويسعى الجهاز الفني للأهلي لتجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.

وأجرى موسيماني تقسيمة بطول الملعب "تراي ماتش" لتنفيذ الجانب الخططي بشكل عملي والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين.

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