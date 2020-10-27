تصعيد 6 ناشئين للمشاركة في مران الأهلي استعدادا لطلائع الجيش
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 18:21
كتب : حسام نور الدين
قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تصعيد 6 ناشئين للمشاركة في مران الفريق الجماعي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري.
وشارك 6 ناشئين في مران الأهلي وهم:
محمد حسام "ميدو" – مدافع – مواليد 2000
فارق طارق – ظهير أيمن – مواليد 2000
أحمد محمد عبد القادر حمدي – مهاجم – مواليد 1999
عبد الرحمن أشرف "مانو" – لاعب وسط – مواليد 1999
أحمد سيد عبد النبي – ظهير أيمن – مواليد 2002
أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط – مواليد 2001
يأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة الناشئين والشباب التي تشارك بشكل مستمر في مران الأهلي وهم محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان والحارس أحمد طارق وعربي بدر.
ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة للدوري مساء السبت المقبل.
ومن المتوقع أن يدفع موسيماني خلال المباراة بمجموعة من الناشئين والشباب لإراحة الأساسيين قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.