ليلة الأبطال – مؤتمر سولشاير: ما يحدث مع فان دي بيك يثبت عمق تشكيل يونايتد

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 17:57

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - مانشستر يونايتد

أرجع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد سبب عدم اعتماده بشكل أساسي على الوافد الجديد في الانتقالات الصيفية الأخيرة دوني فان دي بيك لعدم التأقلم.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء: "عندما ينضم لاعب ما لفريق جديد في بلد جديدة فهو يحتاج لوقت للتأقلم".

وتابع "عندما لعب فان دي بيك فقد ظهر بشكل جيد، وهذا يقول الكثير حول عمق تشكيلتنا والإمكانيات التي نمتلكها لدرجة دفعتنا لا نستخدمه في كل مباراة لأنه لدينا لاعبين آخرين".

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وأضاف المدرب النرويجي "أعتقد أن ذلك أيضا يقول الكثير حول طموحاتنا، وإننا نريد المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري".

وأردف "دوني سيلعب دورا كبيرا جدا جدا معنا في الموسم الحالي، وأدرك أن الأمر المثار حاليا هو حول مشاركته، ولكن يجب أن تعرف أنك لست مضطرا للبدء أول ثلاث مباريات لتكون عضوا مهما في الفريق".

وتابع "كنت سأشعر بالضيق لو قال بعض من زملائي إنني لم أكن جزءا هاما من الفريق بعدما لم أبدأ العديد من المباريات".

وشدد سولشاير "دوني سيكون لاعبا هاما جدا لنا، لا تقلقوا حيال ذلك".

ولم يشارك اللاعب الهولندي خلال الموسم الجاري سوى في 59 دقيقة في كل البطولات حتى الآن.

ويستعد يونايتد لاستضافة لايبزج الألماني غدا الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وفاز يونايتد ولايبزيج في الجولة الأولى بهدفين لهدف وبهدفين دون رد على حساب باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير على التوالي.

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