بني سويف لـ في الجول: سنلجأ لفيفا إن لم نخض لقاء فاصلا ضد البنك الأهلي على الصعود

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 16:57

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - بني سويف

أوضح نادي بني سويف أنه بصدد إرسال خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه إجراء مباراة فاصلة على الصعود للدوري الممتاز.

ويرى بني سويف أن اتحاد الكرة خرق لائحة دوري الدرجة الثانية بإلغائه للهبوط، وهي اللائحة التي منحت البنك الأهلي حق التأهل للممتاز بسبب أفضليته في المواجهتين المباشرتين ضد الأول.

وقال محمد الواضح المشرف العام على الكرة في النادي لـFilGoal.com:"مجلس الإدارة اتفق على إرسال خطاب للاتحاد بسبب الإخلال باللائحة، نطالب بمباراة فاصلة أو الاستناد لقاعدة فارق الأهداف".

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وتفوق بني سويف على البنك الأهلي في فارق الأهداف، لكن المواجهتين المباشرتين منحتا الأخير أول مشاركة في تاريخه بالدوري الممتاز.

وأضاف الواضح "إن لم نحصل على حقنا سنصعد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"".

وصعدت أندية البنك الأهلي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز وألغى الاتحاد هبوط الفرق في دوري الدرجة الثانية.

وتنافس بني سويف بقوة مع البنك الأهلي في مجموعة الصعيد.

بني سويف دوري الدرجة الثانية
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