تقرير: أليجري الخيار الأول لخلافة توخيل في سان جيرمان وبوكيتينو مرشح أيضا

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 14:50

كتب : FilGoal

أليجري

أصبح مستقبل توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان محل شك بعد البداية الصعبة للموسم الجاري، ومن الممكن أن يرحل عن منصبه. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة Le10Sport الفرنسية.

وقال التقرير إن سان جيرمان وضع ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق أولوية بالنسبة للفريق الفرنسي، يليه في المرشحين ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد 8 جولات، خسر منها مباراتين وفاز في 6.

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وبدأ سان جيرمان مسيرته في دوري الأبطال بخسارة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكان أليجري قد عبر في وقت سابق عن رغبته في العودة مرة أخرى إلى عالم كرة القدم، وارتبط بتدريب إنتر ميلان خلال الصيف الماضي.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة إسطنبول باشاك شهير ضمن الجولة الثانية من دوري الأبطال يوم الأربعاء.

في فرنسا الدوري الفرنسي
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