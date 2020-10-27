كلوب: أنفيلد بدون جماهير في دوري الأبطال؟ ليس لدينا أي أعذار

يدرك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن أول مباراة أوروبية في ملعب أنفيلد هذا الموسم لن تكون نفس التي عاشها الريدز من قبل، لكنه يثق في تحمل فريقه للمسؤولية.

ويستضيف ليفربول منافسه ميتلاند الدنماركي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ستكون هذه المرة الأولى التي يصبح فيها أنفيلد فارغاً في مثل هذه المباريات الأوروبية".

وأضاف "ما يمكنني قوله إننا سنحاول بذل أقصى ما لدينا من طاقة. كفريق نتحمل مسؤولية المباراة، ويمكننا اللعب".

وأردف المدرب الألماني "يجب ألا نتجاهل كل تلك الأمور بينما تتعامل مدينتنا والعالم أجمع مع هذا الوضع الكارثي".

وتابع "فراغ ملعب أنفيلد في ليلة أوروبية أمر غريب، وهذا ليس ما نريده. لكننا كفريق ليس لدينا أي أعذار".

وشدد مدرب بروسيا دورتموند السابق "يجب أن نجعلها أفضل ليلة أوروبية على الإطلاق، رغم الملعب الفارغ".

واستطرد "يجب أن نجعلها مباراة يستمد منها مشجعينا الطاقة والسعادة. هذا هو الدافع لدينا قبل خوض تلك المواجهة".

وأتم "خوض مباراة في دوري الأبطال على أنفيلد أمام مدرجات خالية أمر مختلف، لكن مسؤولياتنا تجاه جماهيرنا تظل كما هي".

ليفربول انتصر في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات على أياكس في هولندا بهدف الأسبوع الماضي.