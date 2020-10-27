محرز: انطلاقة سيتي لم تكن مثالية.. ولا أخشى الإصابة رغم اللعب كل 3 أيام

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي

لا يخشى رياض محرز جناح مانشسر سيتي التعرض للإصابة في ظل الجدول الزمني المزدحم بالمباريات لفريقه خلال الفترة الحالية.

الجناح الجزائري لعب 90 دقيقة في جميع المباريات السبع لمانشستر سيتي هذا الموسم باستثناء واحدة، مع فرصة ضئيلة للحصول على راحة بسبب الإصابات الكثيرة التي تضرب فريقه.

وقال محرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الواضح أن انطلاقتنا لم تكن مثالية، لكن بداية الموسم لم تكن طبيعية".

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وأضاف "علينا التكيف، نحن محترفون ونعيش وضع الجميع".

وتابع "نلعب كل ثلاثة أيام، الكل متعب، لذا علينا التكيف مع ذلك ومحاولة تقديم أفضل ما لدينا".

عند مواجهة ليفربول يوم 8 نوفمبر، سيكون سيتي قد لعب 7 مباريات في 22 يوما، لكن محرز ليس لديه أي مخاوف بشأن التأثير على حالته.

وردا على سؤاله عما إذا كان يخشى التعرض للإصابة، أوضح محرز "لا، لا أعتقد ذلك".

وأكمل "سنواصل اللعب كل ثلاثة أيام على أي حال. الكل يعرف أننا هنا للعب عندما يعتمد المدرب علينا. يجب أن نكون مستعدين سواء كنا متعبين أم لا".

ويحل سيتي ضيفا على مارسيليا في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وشدد قائد منتخب الجزائر "لا يوجد أفضلية لأي فريق في دوري الأبطال".

وأتم "يمكن أن تكون المفضل للفوز على الورق ولكن عليك إظهار ذلك على أرض الملعب، ستكون مباراة صعبة".

رياض محرز مانشستر سيتي
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