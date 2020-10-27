آس: بونوتشي قد يغيب عن مواجهة برشلونة.. دانيلو قد يحل محله الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 12:19 كتب : FilGoal ليوناردو بونوتشي ليلة الأبطال نرشح لكم أخر الأخبار محرز: انطلاقة سيتي لم تكن مثالية.. ولا أخشى الإصابة رغم اللعب كل 3 أيام 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا تقرير: مجلس كتالونيا يعلن رفض وقف تصويت سحب الثقة.. ويشدد على إقامته في موعده 48 دقيقة | أوروبا بعد تأهل الزمالك.. تعرف على كبار الموسم المقبل من دوري الأبطال المؤهل للمونديال 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا جوارديولا: حاولنا ضم مهاجم في الصيف ولم ننجح ساعة | الدوري الإنجليزي رئيس الدوري الإيطالي يناشد الحكومة التدخل لإنقاذ اقتصاد كرة القدم ساعة | أوروبا آس: بونوتشي قد يغيب عن مواجهة برشلونة.. دانيلو قد يحل محله ساعة | دوري أبطال أوروبا قائد ليفربول يتغنى بصلاح: أرقامه لا تحدث سوى في ألعاب الكومبيوتر ساعة | الدوري الإنجليزي مورينيو: سون وكين يستمتعان بما يقومان به وصداقتهما تفيدنا.. سأتشارك الثناء مع بوكيتينو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. بعد تأهل الزمالك.. تعرف على كبار الموسم المقبل من دوري الأبطال المؤهل للمونديال غزل المحلة يعلن رحيل 13 لاعبا عن صفوفه قائد ليفربول يتغنى بصلاح: أرقامه لا تحدث سوى في ألعاب الكومبيوتر جوارديولا: حاولنا ضم مهاجم في الصيف ولم ننجح تقرير: مجلس كتالونيا يعلن رفض وقف تصويت سحب الثقة.. ويشدد على إقامته في موعده الأكثر مشاهدة 1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 الزمالك 1 الإسماعيلي انتهت الدوري الإنجليزي 0 بيرنلي 1 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 1 برايتون 1 وست بروميتش ألبيون انتهت الدوري الإسباني 1 ليفانتي 1 سيلتا فيجو انتهت الدوري الإيطالي 3 ميلان 3 روما انتهت دوري أبطال أوروبا - ليفربول - ميتلاند لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - بوروسيا مونشنجلاتباخ - ريال مدريد لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - أولمبيك مرسيليا - مانشستر سيتي لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - لوكوموتيف موسكو - بايرن ميونيخ لم تبدأ 19:55 دوري أبطال أوروبا - شاختار دونتسك - إنتر ميلان لم تبدأ 19:55 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - برشلونة لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر يونايتد - لايبزج لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - إسطنبول باشاك شهير - باريس سان جيرمان لم تبدأ 19:55 دوري أبطال أوروبا - كراسنودار - تشيلسي لم تبدأ 19:55 دوري أبطال أوروبا - كلوب بروج - لاتسيو لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك