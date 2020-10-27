غزل المحلة يعلن رحيل 13 لاعبا عن صفوفه

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 10:20

كتب : FilGoal

لاعبو غزل المحلة يحتفلون بهدف محمود فتح الله في بلدية المحلة

أعلن نادي غزل المحلة رحيل 13 لاعبا من بين صفوفه في بيان رسمي، ما بين توجيه الشكر لهم أو انتهاء إعارات أو عقود بعضهم.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه تم توجيه الشكر لبعض اللاعبين وهم، أبو النصر حلمي وصلاح خطاب وإسلام الفار ومحمد ممدوح ومصطفى عبد الستار.

وانتهت إعارة خمسة لاعبين وهم محمود صلاح وبلال زكريا وسيد شعبان وإبراهيم أبو الريش وأحمد شوقي. فيما انتهت عقود ثلاثة لاعبين هم حسن عبده وبسام ماهر ومحمد سامي.

أخبار متعلقة
وزير قطاع الأعمال: فكرة بيع غزل المحلة لم تُطرح في أي وقت.. لكن خطة تطوير للنادي وزير قطاع الأعمال يكشف عن بحثه لطرح شركة لفريق غزل المحلة في البورصة في الدرجة الثانية - فان دايك وصلاح يقودان غزل المحلة للعودة للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم

وواصل بيان النادي: "نشكركم جميعا على جهودكم معنا طوال الموسم ومنكم من استمر معنا أكثر من موسم، شكرا على مساهمتكم معنا في العودة للدوري الممتاز ونتمنى لكم التوفيق في المرحلة المقبلة".

بطل الدوري لموسم 1972-73 تأهل بعد صراع شرس مع فاركو في الدرجة الثانية بمجموعة بحري.

المحلة من أكثر الأندية باعا في الدوري المصري بقضاء 46 موسما وسط الكبار، إذ هبط 3 مرات، وحصد اللقب من قبل، كما وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا 1974.

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيولي: إبراهيموفيتش أدهشني.. عليه أن يلتقط أنفاسه 12 دقيقة | أوروبا
ليفربول ينتقل لمركز تدريباته الجديد بعد أكثر من 70 عاما في ميلوود 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في أول حوار بعد الصفقة المثيرة.. رمضان صبحي يكشف كواليس انتقاله لـ بيراميدز 31 دقيقة | ميركاتو
غزل المحلة يعلن رحيل 13 لاعبا عن صفوفه ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 27 أكتوبر.. مارسيليا ضد سيتي وليفربول وريال مدريد يلعبان في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 10 ساعة | الدوري المصري
مرتضى: حصلنا على المركز الثاني بالعند في الجنايني.. ومن الصعب شفاء كل مصابي الرجاء دفعة واحدة 10 ساعة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تشاتشيتش سيرحل عن الفريق بعد عدم التتويج بالكونفدرالية 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك