غزل المحلة يعلن رحيل 13 لاعبا عن صفوفه

أعلن نادي غزل المحلة رحيل 13 لاعبا من بين صفوفه في بيان رسمي، ما بين توجيه الشكر لهم أو انتهاء إعارات أو عقود بعضهم.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه تم توجيه الشكر لبعض اللاعبين وهم، أبو النصر حلمي وصلاح خطاب وإسلام الفار ومحمد ممدوح ومصطفى عبد الستار.

وانتهت إعارة خمسة لاعبين وهم محمود صلاح وبلال زكريا وسيد شعبان وإبراهيم أبو الريش وأحمد شوقي. فيما انتهت عقود ثلاثة لاعبين هم حسن عبده وبسام ماهر ومحمد سامي.

وواصل بيان النادي: "نشكركم جميعا على جهودكم معنا طوال الموسم ومنكم من استمر معنا أكثر من موسم، شكرا على مساهمتكم معنا في العودة للدوري الممتاز ونتمنى لكم التوفيق في المرحلة المقبلة".

بطل الدوري لموسم 1972-73 تأهل بعد صراع شرس مع فاركو في الدرجة الثانية بمجموعة بحري.

المحلة من أكثر الأندية باعا في الدوري المصري بقضاء 46 موسما وسط الكبار، إذ هبط 3 مرات، وحصد اللقب من قبل، كما وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا 1974.