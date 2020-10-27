مرتضى: حصلنا على المركز الثاني بالعند في الجنايني.. ومن الصعب شفاء كل مصابي الرجاء دفعة واحدة

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه حقق هدفه المنشود بالحصول على المركز الثاني في الدوري المصري وضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "اتحاد الكرة خصم 3 نقاط من رصيد فريقنا بسبب رغبتنا في عدم لعب مباراة الأهلي".

وأضاف "في النهاية تم خصم النقاط ولم نلعب المباراة حسب رغبتنا، وكذلك حصلنا على المركز الثاني وتأهلنا للمشاركة في دوري الأبطال على عكس رغبة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة".

وواصل "أبارك لجماهير الزمالك الفوز على الإسماعيلي وضمان المركز الثاني والمشاركة في بطولة إفريقيا الموسم المقبل".

وأكمل "الزمالك خلال 10 سنوات مع ممدوح عباس لم يحصل سوى على بطولة واحدة بفضل عمرو زكي وأسامة حسن، وهو الثنائي الذي انضم لصفوف الزمالك بسببي".

وعن مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي إفريقيا قال: "من الصعب شفاء فريق بالكامل من فيروس كورونا في نفس التوقيت مثلما يقول الرجاء إنه ينتظر شفاء أكثر من 10 لاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع "وهذا بالتأكيد سيؤثر على مستوى الفريق المغربي في لقاء الإياب".

وأتم تصريحاته عن نادي أسوان قائلا: "لا يصح أن يعين نادي أسوان الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز لتدريب الفريق دون الحصول على إذن الزمالك لأن هذا الثنائي يعمل في القلعة البيضاء".

ويلعب الزمالك يوم 1 نوفمبر ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في المغرب بلقاء الذهاب بهدف دون رد.