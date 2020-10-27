مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تشاتشيتش سيرحل عن الفريق بعد عدم التتويج بالكونفدرالية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 00:58

كتب : حامد وجدي

أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز

بات أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق بعد الفشل في التتويج بلقب الكونفدرالية.

وقال مصدر من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com:" التتويج بالكونفدرالية كانت الفرصة الأخيرة للمدرب الكرواتي في النادي".

وأكمل "الإدارة لم ترغب في التعاقد مع مدير فني جديد قبل تلك الفترة الهامة".

أخبار متعلقة
رمضان صبحي يكشف أسباب وكواليس رحيله من الأهلي: هذا ما ضايقني المدير الفني لنهضة بركان: كان من المستحيل لنا الخسارة في نهائي الكونفدرالية مرتين متتاليتين أمير مرتضى: حققنا ما نريده في نهاية الموسم رغم الصعوبات المتعمدة

واستدرك "لكن الآن بعد ما حدث فالمدرب الكرواتي سيرحل والإدارة تبحث الآن في بعض السير الذاتية لاختيار أحدهم".

وأتم "الإدارة تسعى لاختيار المدير الفني الجديد ليبدأ فترة الإعداد مع الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وجود انقسام في إدارة بيراميدز حول استمرار تشاتشيتش من عدمه قبل استكمال مشوار الكونفدرالية لكن تم الاستقرار في نهاية المطاف على بقاء المدرب الكرواتي.

وخسر بيراميدز نهائي الكونفدرالية من نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

المدرب صاحب الـ67 عاما قاد بيراميدز في 33 مباراة فاز في 21 وخسر 9 مرات وتعادل في ثلاث لقاءات.

وضمن بيراميدز المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري رسميا.

بيراميدز في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 31 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: حصلنا على المركز الثاني بالعند في الجنايني.. ومن الصعب شفاء كل مصابي الرجاء دفعة واحدة 41 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تشاتشيتش سيرحل عن الفريق بعد عدم التتويج بالكونفدرالية 55 دقيقة | الدوري المصري
المدير الفني لنهضة بركان: كان من المستحيل لنا الخسارة في نهائي الكونفدرالية مرتين متتاليتين ساعة | الكونفدرالية
رمضان صبحي يكشف أسباب وكواليس رحيله من الأهلي: هذه الأمور ضايقتني ساعة | الدوري المصري
سون وكين بالتخصص يقودان توتنام للفوز على بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعثر الأول للروسونيري.. ميلان المتصدر يتعادل أمام روما في مباراة مثيرة 2 ساعة | أوروبا
ليلة الأبطال – جوارديولا: أجويرو قد يغيب لشهر.. وما يحدث لنا ليس استثناء 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك