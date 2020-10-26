ليلة الأبطال – جوارديولا: أجويرو قد يغيب لشهر.. وما يحدث لنا ليس استثناء

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 23:27

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن احتمالية غياب مهاجم الفريق سيرجيو أجويرو لفترة قد تصل لشهر كامل للإصابة.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين قائلا: "الأمر يعتمد على مدى الإصابة، أقل تقدير سيكون 10 أو 15 يوما أما حال زيادة تلك الفترة فقد نصل لشهر، حقا لا أعلم".

وتابع "عندما تغيب لأربعة أو خمسة أشهر بسبب مشاكل في الركبة فمن الطبيعي أن هناك مخاطرة عندما تعود، حاولنا الدفع به لـ50 أو 55 دقيقة فقط ولكنه أصيب، وسيعود قريبا".

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ويعاني سيتي من إصابات كثيرة إلى جانب أجويرو فهناك جابرييل خيسوس وبنجامين مينددي وفيرناندينيو وناثان أكي.

وقال جوارديولا: "نحن لسنا استثناء للآخرين الكل يعاني بسبب ضغط المباريات فنحن نقوم بالاستشفاء والتحضير للمباريات دون أي عمل فني".

وتابع "الكل لديه الإحصائيات فلدينا نسبة 47% إصابات عضلية أكثر عن نفس الفترة في الموسم الماضي".

وأتم جوارديولا "علينا حماية اللاعبين بأفضل شكل ففي الوقت الحالي الأقوى سينجو من الإصابات فيما سيسقط الآخرون".

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