أمير مرتضى: حققنا ما نريده في نهاية الموسم رغم الصعوبات المتعمدة

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن فريقه حقق الهدف المنشود منه بنهاية مسابقة الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى عقب المباراة لقناة الزمالك: "أنهينا الدوري وحققنا ما نريده في موسم صعب وطويل واجهنا خلاله الكثير من الصعوبات بعضها كان متعمدا".

وأضاف "وفي النهاية استطعنا حسم المركز الثاني بعد خصم النقاط من فريقنا".

وواصل "لم يساعدنا أحد طوال الموسم في ظل الصعوبات سوى مجلس الإدارة".

وأكمل "وهذا الجيل من اللاعبين لديه وعي ويعرف ماذا يدور حوله من محاولات لضرب استقرار الزمالك وهم من يعيدون حقوق النادي له ويردون على الجميع ويسعدون الجماهير".

وواصل "عدنا لاستكمال الدوري رغم اعتراضنا للاستعداد بشكل جيد لبطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الفوز على الرجاء في المغرب يضع الفريق تحت ضغط كبير ولذلك نركز بشكل شديد قبل مباراة العودة".

ويلعب الزمالك يوم 1 نوفمبر ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في المغرب بلقاء الذهاب بهدف دون رد.