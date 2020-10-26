مؤتمر باتشيكو: سعيد بتحقيق هدفنا.. والإصابات بسبب ضغط المباريات

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 23:11

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الإسماعيلي

أبدى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك سعادته بقدرة فريقه على إنهاء الموسم من الدوري محتلا المركز الثاني ليضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "سعداء بالفوز وتحقيق هدفنا وحاولنا القيام بالمداورة ليكون الفريق كله في أتم الجاهزية".

وأكمل "الإسماعيلي وضعنا في مواقف صعبة خلال اللقاء ولكننا استطعنا بالانضباط الفوز".

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وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في آخر جولات الدوري.

وعن ضغط المباريات قال المدرب البرتغالي: "كل اللاعبين يستحقون الشكر للعب جيدا رغم ضغط المباريات وهم على قدر المسؤولية".

وعن إصابة عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" قال: "بسبب الضغط ولكننا نثق في عودتهم سريعا لنا".

وأضاف "نعد أنفسنا لمواجهة الرجاء جيدا".

وبسؤاله عن أزمات في إدارة الزمالك قال: "لا أعلم أي شيء عن المشاكل ولكن الإدارة توفر لنا كل شيء، ونعمل من أجل إسعاد الجمهور".

وسيواجه الزمالك منافسه الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الأول من شهر نوفمبر المقبل بعد الفوز عليه ذهابا في المغرب بهدف دون رد.

الزمالك باتشيكو
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