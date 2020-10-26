مدحت عبد الهادي: عودة شيكابالا مكسب للزمالك ولا نمتلك رفاهية الراحة

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 22:49

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - شيكابالا

يرى مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك أن عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق للمشاركة سيفيد الأبيض في الفترة المقبلة.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك شيكابالا في فوز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وقال عبد الهادي عبر قناة الزمالك: "عودة شيكابالا للمشاركة وتجهيزه للفترة المقبلة مكسب كبير للفريق في الفترة المقبلة".

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وأضاف "لا نمتلك رفاهية الراحة في ظل تلاحم المباريات، سنبدأ صباحا التدريبات مرة أخرى استعدادا لمواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا".

ويلعب الزمالك يوم 1 نوفمبر ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في المغرب بلقاء الذهاب بهدف دون رد.

الزمالك شيكابالا
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