مدحت عبد الهادي: عودة شيكابالا مكسب للزمالك ولا نمتلك رفاهية الراحة

يرى مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك أن عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق للمشاركة سيفيد الأبيض في الفترة المقبلة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وشارك شيكابالا في فوز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وقال عبد الهادي عبر قناة الزمالك: "عودة شيكابالا للمشاركة وتجهيزه للفترة المقبلة مكسب كبير للفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف "لا نمتلك رفاهية الراحة في ظل تلاحم المباريات، سنبدأ صباحا التدريبات مرة أخرى استعدادا لمواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا".

ويلعب الزمالك يوم 1 نوفمبر ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في المغرب بلقاء الذهاب بهدف دون رد.