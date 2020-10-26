طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة الونش.. وموقف عبد الله جمعة من التدريبات

كشف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن تشخيص إصابة الثنائي عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش خلال مواجهة الإسماعيلي.

وغادر الثنائي بشكل اضطراري بين شوطي اللقاء بسبب التعرض للإصابة.

وقال أسامة لـ FilGoal.com: "عبد الله جمعة يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية".

وأضاف "لا قلق بالنسبة لحالته، سيخضع للفحوصات وينتظم في المران".

وتابع "أما الونش فالتشخيص المبدئي هو جزع خفيف في وتر عظمة الصابون في الركبة".

وأتم تصريحاته "يخضع اللاعب لآشعة لتحديد موقفه من التدريبات خلال الفترة المقبلة".