مرموش لـ في الجول: سأقاتل من أجل الأولمبياد.. وهذا طموحي مع فولفسبورج

"منذ الصغر اعتدت أن التواجد في صفوف المنتخبات السنية المختلفة، حزنت من عدم اختياري لقائمة المنتخب الأولمبي لكنني سأقاتل للتواجد في الأولمبياد" هكذا تحدث عمر مرموش لاعب فولفسبورج عن استبعاده من قائمة الفراعنة لمعسكر السعودية.

عمر مرموش النادي : فولفسبورج فولفسبورج

وأعلن شوقي غريب ضم 40 لاعبا لقائمة المنتخب الأولمبي المبدئية التي سوف تسافر للسعودية لخوض وديتين إحداهما ضد البرازيل في إطار الاستعداد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل ولم تشهد تواجد اسم عمر مرموش.

وتحدث عمر مرموش لـFilGoal.com قائلا: "كنت دائم التواجد في منتخبات الشباب مواليد 1997 و1999 وحضرت مع شوقي غريب نفسه أكثر من معسكر مثل أوزباكستان وإسبانيا وفي مصر".

وعن عدم ضمه للقائمة علق "هذا قرار الجهاز الفني وبالطبع حزنت من عدم اختياري لكنني سأواصل التدرب كي أكون لائقا للانضمام للمنتخب الأول أو الأولمبي".

وأضاف "طموحي اللعب في الأولمبياد وسأقاتل في المران ومع فريقي وأجتهد للانضمام للمنتخب".

مسيرته مع فولفسبورج

انتقل اللاعب صاحب الـ21 عاما لفولسبورج قادما من وادي دجلة في أغسطس من عام 2017 وتدرج حتى وصل للفريق الأول وشارك معه في الدوري الألماني والدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وعن مسيرته مع فولفسبورج قال: "أنا سعيد جدا لتواجدي مع واحد من أكبر الأندية في ألمانيا ويشارك في البطولات الأوروبية بشكل مستمر".

وأكمل مرموش حديثه "هذا النادي كان سببا في ظهور العديد من اللاعبين المميزين مثل كيفن دي بروين وإدين دجيكو وإيفان بيريسيتش".

وأضاف "النادي يثق في كثيرا وهذا يسعدني ويحفزني على التحسن أكثر بعدما شاركت معه في الدوري الألماني والدوري الأوروبي، وكذلك كأس ألمانيا".

وعن هدفه الرائع مع الفريق الرديف تحت 23 عاما ضد فيردر بريمن قال مرموش: "الهدف يسعدني بكل تأكيد".

وأتم "المدرب طلب مني اللعب مع الرديف لأكتسب حساسية المباريات حين العودة للفريق الأول وهذا ما قمت به".

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