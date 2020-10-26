التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة.. وفرص لحاقه بمواجهة الرجاء

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة مدافع الفريق.

وخرج عبد الله جمعة في الشوط الأول أمام الإسماعيلي بسبب الإصابة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأبيض 3-1.

وعقب المباراة كشف محمد أسامة طبيب الفريق لقناة نادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة وهو عبارة عن شد خفيف في العضلة الخلفية.

كما أكد أن فرصة اللاعب باللحاق بمباراة الرجاء المغربي كبيرة وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية ومعرفة مدى إصابته.

ويلعب الزمالك يوم 1 نوفمبر ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في المغرب بلقاء الذهاب بهدف دون رد.