التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة.. وفرص لحاقه بمواجهة الرجاء

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 22:13

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك - الإسماعيلي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة مدافع الفريق.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وخرج عبد الله جمعة في الشوط الأول أمام الإسماعيلي بسبب الإصابة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأبيض 3-1.

وعقب المباراة كشف محمد أسامة طبيب الفريق لقناة نادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة وهو عبارة عن شد خفيف في العضلة الخلفية.

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كما أكد أن فرصة اللاعب باللحاق بمباراة الرجاء المغربي كبيرة وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية ومعرفة مدى إصابته.

ويلعب الزمالك يوم 1 نوفمبر ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في المغرب بلقاء الذهاب بهدف دون رد.

عبد الله جمعة الزمالك
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