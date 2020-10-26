الزمالك يحسم الوصافة ويطلق 3 رصاصات تحذيرية لـ الرجاء في مرمى الإسماعيلي

حسم الزمالك وصافة الدوري، وتأهله المباشر إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، بفوز بثلاثية مقابل هدف على الإسماعيلي في الجولة 34 من البطولة.

الزمالك وصل للنقطة 71 (يُخصم 3 نقاط بنهاية الموسم)، فيما يملك بيراميدز 64 نقطة، ليصبح لحاق وصيف الكونفدرالية ببطلها الموسم الماضي مستحيلا.

أما الإسماعيلي، فيظل تاسعا بـ 41 نقطة، وحقق أسوأ نهاية له في الدوري منذ احتلاله المركز التاسع في موسم 1979/80، وقد يتراجع حال تحقيق طلائع الجيش أو مصر للمقاصة أو الاتحاد السكندري لنتائج إيجابية في الجولة الأخيرة.

الزمالك أطلق 3 رصاصات تحذيرية للرجاء المغربي، منافسه يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز الأبيض ذهابا في المغرب 1-0.

الأبيض كذلك حقق الفوز الأول له على هيرون ريكاردو مدرب الدراويش، الذي تغلب على الفرسان 4 مرات وتعادل معهم مرتين، مع الإسماعيلي والهلال السوداني.



















































































































































































































































































أحداث المباراة

تشكيل الزمالك شهد حدثا فريدا، هو مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، عندما شارك بديلا ضد بيراميدز إبان فترة المدرب باتريس كارتيرون، وشارك للمرة الأولى تحت قيادة جايمي باتشيكو.

قائد الزمالك بدأ المباراة بشكل رائع، حيث مرر هدية إلى محمد أوناجم وضعته أمام محمد فوزي حارس الدراويش، إلا أن الأخير تصدى لتسديدة المغربي.

وفي الدقيقة السابعة، أخطأ محمد عبد الغني في تمرير كرة لحارسه محمد أبو جبل، ليحاول بينسون شيلونجو مهاجم الدراويش اللحاق بها لكن أبو جبل كان له بالمرصاد، قبل أن يمسك بمحاولة أحمد مدبولي من وسط الملعب.

بعد 5 دقائق، افتتح الزمالك أهداف المباراة بعد تمريرة بينية رائعة من طارق حامد وضعت مصطفى محمد في وضع انفراد أمام فوزي، لكن هداف الزمالك بعكس أوناجم وضعها في المرمى.

حكم الراية قال إن الكرة تسلل، إلا أن حكم الفيديو المساعد قرر عكس ذلك، ليتم احتساب الهدف.

وفي الدقيقة 17، تسلم محمد الشامي تمريرة بينية من مدبولي راوغ أبو جبل على إثرها، ولكنها طالت منه ليسددها في الشباك الخارجية.

رد الزمالك جاء قويا، وممتعا.

في الدقيقة 24، شيكابالا مرر بينية ولا أروع لأوناجم الذي لعب عرضية لكاسونجو، الذي سجل الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي الخاوية.

الإسماعيلي حاول التقليص، عن طريق عبد الرحمن مجدي، لكن تسديدته في الدقيقة 27 وجدت تصد ثابت من أبو جبل.

الدقائق الأخيرة من الشوط شهدت إصابتين في دفاع الزمالك، لـ الونش وعبد الله جمعة.

ومع مطلع الشوط الثاني، أجرى باتشيكو تغييرين بمشاركة محمد عبد السلام، وإسلام جابر، بدلا من الثنائي المصاب.

الإسماعيلي كاد يقلص الفارق في الدقيقة 51، تمريرة طولية رائعة من دونجا وضعت عبد الرحمن مجدي أمام أبو جبل ولكنه يهدر الكرة تحت ضغط محمد عبد السلام.

أبو جبل واصل التألق بالتصدي لعرضية غيرت اتجاهها من محمد حمدي زكي في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 58، شارك أحمد سيد "زيزو" بدلا من شيكابالا، ثم شارك أشرف بنشرقي بدلا من كاسونجو.

في الدقيقة 74، سجل بنشرقي الهدف الثالث بعد مجهود وعرضية رائعة من إمام عاشور قابلها المغربي برأسية أعلنت الهدف الثالث.

وقبيل نهاية المباراة، أخطأ أبو جبل في التعامل مع كرة عرضية ثابتة، لتصل لوجيه عبد الحكيم الذي أودعها المرمى، قبل أن يطرد الحكم محمد عمار بسبب خطأ عنيف ضد إسلام جابر.