ليلة الأبطال - مؤتمر كلوب: خسارة ميتييلاند خادعة.. نلعب بشكل جيد قدر الإمكان في غياب فان دايك

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

رفض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التقليل من ميتييلاند الدنماركي بعد الخسارة 4-0 أمام أتالانتا في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول فريق ميتييلاند مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عما يعرفه عن ميتييلاند قال كلوب: "منذ الأمس فقط أصبحت أعرف الكثير عنهم، قبل ذلك كنت أعرف القليل فقط".

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وتابع "أعلم الأشياء التي يحاولون تجربتها باستخدام العلم بطريقة مختلفة، والعمل بشكل محدد للغاية، وهو مشروع مثير للاهتمام".

وأضاف "رأيت أمس عدد من المباريات والملخصات لهم وأنا الآن في الصورة، هم جيدون حقا".

وعن خسارتهم 4-0 في الافتتاح قال: "لم تكن النتيجة كذلك، كانوا بالفعل داخل المباراة وقدموا أداء جيد، هم تحدي حقيقي ويجب أن نستعد له جيدا".

وبالحديث عن الخروج الموسم الماضي أمام أتليتكو مدريد قال كلوب: "لعبنا مباراة جيدة حقا، لكن أعلم أن الناس ينسون ذلك عندما تخسر".

وأوضح "لعبنا مباراة جيدة في مدريد وخسرنا 1-0، ولعبنا مباراة رائعة على أرضنا وخسرناها، يبدو الأمر جنونيا لكننا لعبنا مباريات جيدة".

وعن التأثر بإصابة فيرجيل فان دايك قال: "نقدم مباريات جيدة قدر الإمكان في غيابه".

وشدد "أي فريق في العالم سيفتقد فان دايك لأنه أفضل مدافع وبالتالي غيابه ليس بالأمر السهل".

وتابع "يتعرض للإصابة وتلعب مباراة جديدة بعد ثلاثة أيام، لذلك عليك أن تبني تشكيلتك الجديدة".

وأتم تصريحاته "الدفاع يحتاج إلى وقت لتقديمه بشكل خاص".

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