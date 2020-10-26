ليلة الأبطال – مؤتمر زيدان: سعداء بعودة هازارد.. ولا أهتم بتجديد عقد راموس أو الاستقالة

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 20:37

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - رافائيل فاران - ريال مدريد

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بعودة إدين هازارد لقائمة الفريق التي تستعد للقاء بروسيا مونشنجلادباخ غدا الثلاثاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "قمت بضمه للقائمة لأنه بحالة جيدة وهذا يسعدنا جميعا، وسنرى في المباراة كيف بإمكاننا استخدامه لمساعدة الفريق".

وعن تجديد عقد سيرجيو راموس قائد الفريق قال زيدان: "هناك مباراة هامة غدا وراموس يعلم ذلك وأنا أهتم بها فقط الآن".

أخبار متعلقة
ليلة الأبطال – كروس: أمامنا نهائي ضد مونشنجلادباخ.. لا نشك في زيدان وأريد الاعتزال هنا أليسون يكشف كيف عاد من الإصابة مبكرا لينقذ ليفربول مانشستر يونايتد يقدم 5 آلاف وجبة طعام للأطفال خلال نصف العام الدراسي

أما عن أنباء استقالته من الفريق قال: "لدينا مباراة غدا كما قلت هي ما أفكر فيها".

وأكمل "كل ما أريد القيام به حاليا هو تكرار ما قمنا به ضد برشلونة قبل ثلاثة أيام وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد".

وأتم زيدان حديثه عن رغبة بعض اللاعبين في المشاركة قائلا: "الموسم طويل للغاية وسنحتاج لكل اللاعبين خلاله لأننا عانينا كثيرا جراء غياب بعضهم للإصابة".

وكان ريال مدريد خسر الجولة الأولى من دوري الأبطال بثلاثة أهداف لهدفين ضد شاختار فيما تعادل جلادباخ مع إنتر ميلان بهدفين لكل منهما.

زيدان ليلة الأبطال ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إيطاليا - ميلان (0) - (0) روما.. انطلاق المباراة بعد قليل 22 دقيقة | أوروبا
ليلة الأبطال – مؤتمر زيدان: سعداء بعودة هازارد.. ولا أهتم بتجديد عقد راموس أو الاستقالة 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال – كروس: أمامنا نهائي ضد مونشنجلادباخ.. لا نشك في زيدان وأريد الاعتزال هنا 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"بعد الصفر ألقاب".. 10 لاعبين يرحلون من الوداد ساعة | إفريقيا
أليسون يكشف كيف عاد من الإصابة مبكرا لينقذ ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري - الزمالك (2) - (0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
الجونة يعلن الانفصال عن شركة Eleven ساعة | الدوري المصري
أكبر لاعب في العالم بعمر 75 عاما.. بهادر يكشف كواليس الرحلة الجميلة وطموحه المقبل ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك