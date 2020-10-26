ليلة الأبطال – مؤتمر زيدان: سعداء بعودة هازارد.. ولا أهتم بتجديد عقد راموس أو الاستقالة

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بعودة إدين هازارد لقائمة الفريق التي تستعد للقاء بروسيا مونشنجلادباخ غدا الثلاثاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: "قمت بضمه للقائمة لأنه بحالة جيدة وهذا يسعدنا جميعا، وسنرى في المباراة كيف بإمكاننا استخدامه لمساعدة الفريق".

وعن تجديد عقد سيرجيو راموس قائد الفريق قال زيدان: "هناك مباراة هامة غدا وراموس يعلم ذلك وأنا أهتم بها فقط الآن".

أما عن أنباء استقالته من الفريق قال: "لدينا مباراة غدا كما قلت هي ما أفكر فيها".

وأكمل "كل ما أريد القيام به حاليا هو تكرار ما قمنا به ضد برشلونة قبل ثلاثة أيام وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد".

وأتم زيدان حديثه عن رغبة بعض اللاعبين في المشاركة قائلا: "الموسم طويل للغاية وسنحتاج لكل اللاعبين خلاله لأننا عانينا كثيرا جراء غياب بعضهم للإصابة".

وكان ريال مدريد خسر الجولة الأولى من دوري الأبطال بثلاثة أهداف لهدفين ضد شاختار فيما تعادل جلادباخ مع إنتر ميلان بهدفين لكل منهما.