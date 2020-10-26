ليلة الأبطال – كروس: أمامنا نهائي ضد مونشنجلادباخ.. لا نشك في زيدان وأريد الاعتزال هنا

وصف توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد مباراة فريقه المقبلة أمام بروسيا مونشنجلادباخ في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا بالنهائية.

ويحل ريال مدريد غدا الثلاثاء ضيفا على جلادباخ في ثاني جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الثانية بعد الهزيمة في المباراة السابقة ضد شاختار دونتسيك.

وقال كروس في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين: "نعلم مدى أهمية لقاء الغد بعد الهزيمة من شاختار، الضغط الواقع علينا يجبرنا على الفوز هي بمثابة مباراة نهائية".

وعن مدربه زين الدين زيدان قال: "لا تساورنا أي شكوك حوله نحن نفوز ونخسر معا، وهذا لا يعني إنه حال الهزيمة أننا لا نكون إلى جانبه".

وبسؤاله عن مستقبله قال: "أحب العودة لألمانيا لكنني سعيد بالحياة في مدريد واللعب لها النادي، لم أتحدث مع ناد آخر لأنني سعيد جدا هنا وأريد الاعتزال مع هذا الفريق".

وعن الهزيمتين ضد قادش في الدوري الإسباني وشاختار في دوري الأبطال قال كروس: "في اللقاء الأول لم يكن أي منا في مستواه، أما ضد شاختار افتقدنا الثقة بعد تلقينا الهدف الأول ولكننا لم نستسلم وكنا قريبين من العودة ورأينا كيف ظهرنا في الكلاسيكو ضد برشلونة".

وأردف "الانتقادات الموجهة إلينا هي جزء من اللعب في ريال مدريد والأهم كيف سيكون رد فعلنا وعملنا بشكل جيد".

وأكمل "بايرن ميونيخ هو أفضل فريق في العالم حاليا ونحن كنا قبله ولا يمكننا الاستمرار على نفس المستوى لـ10 سنوات ولكنني أثق في قدرتنا على أن نكون الأفضل من جديد".

وأتم كروس "أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مجددا مع ريال مدريد".