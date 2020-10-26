انتهت في الدوري - الزمالك (3) - (1) الإسماعيلي.. انتصار هام للفريق الأبيض

يدخل الزمالك مواجهة الإسماعيلي في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري بهدف حسم أمر حصوله على المركز الثاني، والتأهل لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يدخل المواجهة وفي جعبته 68 نقطة في المركز الثاني (يتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم)، فيما يأتي بيراميدز ثالثا بـ 64 نقطة، وفوز الزمالك يعني حسمه للمركز الثاني دون النظر لنتيجة مواجهة بيراميدز ضد المقاولون العرب في نفس الجولة.

أما الإسماعيلي، فيأمل في تحسين مركزه التاسع الذي يحتله بـ 41 نقطة.

طالع تشكيل الفريقين، وتفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بثلاثة أهداف لهدف.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: بعد العودة للفيديو طرد محمد عمار لاعب الدراويش عقب تدخله بقوة على إسلام جابر.

ق83: جوووول أول للإسماعيلي عن طريق وجيه عبد الحكيم بعد خطأ قاتل من أبو جبل وسقوط الكرة من يده.

ق74: جوووول بنشرقي يسجل الثالث بعد مجهود رائع من إمام عاشور تصل إلى رأس الجناح المغربي الذي يودعها المرمى

ق71: محمد فوزي يتصدى لكرة مررها بنشرقي بشكل رائع لزيزو شبه المنفرد

ق70: إنذار على إمام عاشور بعد خطأ على نادر رمضان

ق66: مدحت فقوسة يشارك بدلا من مدبولي

ق62: خروج كاسونجو ومشاركة بنشرقي

ق58: خروج شيكابالا ومشاركة زيزو

ق57: حمدي زكي يتلقى بينية رائعة من نادر رمضان ويمرر عرضية تغير اتجاهها بعد أن لمست عبد الغني ولكن أبو جبل رد وتصدى بطريقة رائعة.

ق51: تمريرة طولية رائعة من دونجا تضع عبد الرحمن مجدي في مكان رائع ولكنه يهدر الكرة تحت ضغط محمد عبد السلام

انطلاق الشوط الثاني، محمد عبد السلام يحل بدلا من محمود حمدي الونش، وإسلام جابر بدلا من عبد الله جمعة، ولدى الدراويش يخرج الشامي وشيلونجو ويشارك بيكيتي سيلفا ومحمد حمدي زكي

نهاية الشوط الأول

ق47: إصابة لإمام عاشور ويخرج لتلقي العلاج

ق45: فوزي يمنع شيكابالا من هدف ثالث بعد بينية مصطفى محمد

ق44: عودة الونش للملعب دون مشاكل

ق42: الونش يسقط مصابا بعد تدخل قوي من شيلونجو

ق31: تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي من خطأ يتصدى لها أبو جبل

ق27: عبد الرحمن مجدي يراوغ عبد الله جمعة ويسدد لكن أبو جبل يحول الكرة لركنية.

ق24: فاصل متعة زمالكاوي.. شيكابالا يمرر بينية ولا أروع لأوناجم الذي يمرر عرضية لكاسونجو الذي يضع الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي الخاوية

ق17: الإسماعيلي كاد يرد، محمد الشامي يستغل بينية مدبولي ويراوغ أبو جبل لكن الكرة تبتعد عنه ويسددها في الشباك الخارجية.

ق14: الـ VAR يقول جووووول للزمالك.. التقدم 1-0

ق12: تمريرة رائعة من طارق حامد تضع مصطفى محمد في وضع انفراد تام ويسجل في مرمى فوزي، لكن حكم الراية يقول إن مصطفى محمد كان متسللا.

ق7: خطأ قاتل من دفاع الزمالك، تمريرة خاطئة تصل إلى شيلونجو المنفرد لكن أبو جبل يقطع الكرة منه ويتصدى لمحاولة مدبولي لعب "لوب" من وسط الملعب

ق1: أوووه شيكابالا يمرر هدية إلى محمد أوناجم المنفرد لكن محمد فوزي حارس الدراويش يتصدى

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل