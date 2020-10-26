أكبر لاعب في العالم بعمر 75 عاما.. بهادر يكشف كواليس الرحلة الجميلة وطموحه المقبل
الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 19:15
كتب : أحمد العريان
دخل عز الدين بهادر موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب لكرة القدم في العالم بعمر 75 عاما.
وكشف بهادر في حوار مع FilGoal.com "حلمي أن أصبح لاعب كرة قدم مشهور منذ كنت في سن أحفادي".
وتابع "لا يوجد أمر سهل، لكن لا يوجد مستحيل".
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وكشف بهادر عن حلمه المقبلة وهو خوض مباراة قارية مع أحد الفرق.
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