نائب رئيس الاتفاق ينفي خبر إصابة أزارو بالصليبي بسخرية

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 19:01

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الاتفاق

نفى حاتم المسحل نائب رئيس الاتفاق السعودي أنباء إصابة وليد أزارو مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي، بسخرية.

وليد أزارو

النادي : الاتفاق

الاتفاق

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت عن اشتباه في إصابة وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي بإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وانتقل أزارو إلى الاتفاق السعودي لمدة موسمين قادما من الأهلي المصري بعد إعارته لمدة 6 أشهر.

أخبار متعلقة
أزارو يسجل 7 أهداف في انتصار ودي للاتفاق رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق خبر في الجول - الاتفاق السعودي يصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم أزارو رسميا - أزارو إلى الاتفاق السعودي حتى 2022

وخاض أزارو مباراتين مع فريقه في مسابقة الدوري السعودي وساهم في الحصول على ركلتي جزاء في المباراة الافتتاحية.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن أزارو سيخضع إلى المزيد من الفحوصات الطبية من أجل التأكد بشأن إصابته.

وسخر حاتم المسحل نائب رئيس الاتفاق السعودي بعد ذلك من الأنباء المنتشرة عن إصابة وليد أزارو بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب المسحل عبر حسابه "للأسف الخبر غير موفق، واجتهاد ليس في مكانه، ولا بد من محاربة الأخبار التي لا يتم التثبت منها".

وتابع "يضطرني هذا الإستخفاف بالتأكد من المصدر وإثارة المخاوف في أنفس أهل اللاعب والجماهير لأسلوب في الرد لا أحبذه".

ويتصدر الاتفاق صدارة الدوري السعودي بست نقاط من مباراتين بالتساوي مع أهلي جدة.

ونجح أزارو في تسجيل 7 أهداف أمس الأحد في مباراة ودية جمعت بين فريقه وفريق الهداية السعودي.

وكانت المباراة الودية قد انتهت بفوز الاتفاق بنتيجة 12-0.

الاتفاق السعودي أزارو الدوري السعودي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إيطاليا - ميلان (0) - (0) روما.. انطلاق المباراة بعد قليل 21 دقيقة | أوروبا
ليلة الأبطال – مؤتمر زيدان: سعداء بعودة هازارد.. ولا أهتم بتجديد عقد راموس أو الاستقالة 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال – كروس: أمامنا نهائي ضد مونشنجلادباخ.. لا نشك في زيدان وأريد الاعتزال هنا 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"بعد الصفر ألقاب".. 10 لاعبين يرحلون من الوداد ساعة | إفريقيا
أليسون يكشف كيف عاد من الإصابة مبكرا لينقذ ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري - الزمالك (2) - (0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
الجونة يعلن الانفصال عن شركة Eleven ساعة | الدوري المصري
أكبر لاعب في العالم بعمر 75 عاما.. بهادر يكشف كواليس الرحلة الجميلة وطموحه المقبل ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك