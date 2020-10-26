نائب رئيس الاتفاق ينفي خبر إصابة أزارو بالصليبي بسخرية

نفى حاتم المسحل نائب رئيس الاتفاق السعودي أنباء إصابة وليد أزارو مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي، بسخرية.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الاتفاق

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت عن اشتباه في إصابة وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي بإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وانتقل أزارو إلى الاتفاق السعودي لمدة موسمين قادما من الأهلي المصري بعد إعارته لمدة 6 أشهر.

وخاض أزارو مباراتين مع فريقه في مسابقة الدوري السعودي وساهم في الحصول على ركلتي جزاء في المباراة الافتتاحية.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن أزارو سيخضع إلى المزيد من الفحوصات الطبية من أجل التأكد بشأن إصابته.

وسخر حاتم المسحل نائب رئيس الاتفاق السعودي بعد ذلك من الأنباء المنتشرة عن إصابة وليد أزارو بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب المسحل عبر حسابه "للأسف الخبر غير موفق، واجتهاد ليس في مكانه، ولا بد من محاربة الأخبار التي لا يتم التثبت منها".

وتابع "يضطرني هذا الإستخفاف بالتأكد من المصدر وإثارة المخاوف في أنفس أهل اللاعب والجماهير لأسلوب في الرد لا أحبذه".

للأسف الخبر غير موفق، واجتهاد ليس في مكانه، ولا بد من محاربة الأخبار التي لا يتم التثبت منها، يضطرني هذا الإستخفاف بالتأكد من المصدر وإثارة المخاوف في أنفس أهل اللاعب والجماهير لأسلوب في الرد لا أحبذه 🌹 — حاتم المسحل🇸🇦 (@hatimalm) October 26, 2020

ويتصدر الاتفاق صدارة الدوري السعودي بست نقاط من مباراتين بالتساوي مع أهلي جدة.

ونجح أزارو في تسجيل 7 أهداف أمس الأحد في مباراة ودية جمعت بين فريقه وفريق الهداية السعودي.

وكانت المباراة الودية قد انتهت بفوز الاتفاق بنتيجة 12-0.