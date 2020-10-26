تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. بنشرقي وزيزو على الدكة ضد الإسماعيلي

كشف جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن تشكيله لمواجهة الجولة الأخيرة من الدوري ضد الإسماعيلي، والذي شهد عودة قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا يقود خط الوسط الهجومي، مع كابونجو كاسونجو ومحمد أوناجم، فيما يجلس أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" على دكة البدلاء.

ولم يشارك صاحب الـ 34 عاما مع الزمالك منذ سبتمبر الماضي، عندما شارك بديلا ضد بيراميدز إبان فترة المدرب باتريس كارتيرون، ويشارك للمرة الأولى تحت قيادة باتشيكو.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد عيد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – كابونجو كاسونجو – محمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد

البدلاء: محمود عبد الرحيم "جنش" – إسلام جابر – أشرف بنشرقي – محمد حسن – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى فتحي – محمد عبد السلام – كريم بامبو – عمر السعيد