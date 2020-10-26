تشكيل الإسماعيلي - الدراويش يهاجم الزمالك بـ شيلونجو والشامي

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 18:49

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أسوان

أعلن فريق الإسماعيلي التشكيل الأساسي لمواجهة الزمالك في ختام مباريات الفريقين بمسابقة الدوري المصري.

ويبدأ الدراويش تشكيلته بثنائي الهجوم شيلونجو ومحمد الشامي، بينما الثنائي بيكيتي سيلفا ومحمد حمدي زكي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل هيرون ريكاردو كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد بيومي - محمد عمار - محمد هاشم - محمود البدري

الوسط: محمود دونجا - نادر رمضان - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: شيلونجو - محمد الشامي

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
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