اتحاد الكرة يشكر طلائع الجيش للموافقة على نقل مباراة الأهلي

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 18:09

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الشكر لمجلس إدارة نادي طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب طلائع الجيش ضد الأهلي يوم 30 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من الدوري.

ووافق نادي طلائع الجيش على إقامة المباراة في استاد الأهلي we السلام، للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بلقب الدوري.

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الأهلي بطل الدوري يتصدر المسابقة برصيد 86 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ11 برصيد 41 نقطة.

مواجهة الجيش هي الأخيرة للأهلي قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي تأهل له بعد تخطي الوداد المغربي في نصف النهائي.

وينتظر المتأهل من الزمالك والرجاء المغربي في النهائي.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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