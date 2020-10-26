اتحاد الكرة يوضح أسباب إلغاء الهبوط من القسم الثاني والدرجات الأدنى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء الهبوط في القسم الثاني والدرجات الأدنى الثالثة والرابعة.

وقال جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة: "الموسم الحالي كان صعبا ومرهقا ومكلف ماديا".

وأوضح عبر إذاعة أون سبورت "كان من الصعب استئناف النشاط، لكن اللجنة بتوجه من الدولة أعادت النشاط وكان هناك اجتماعات مع الأندية للاستماع لها، وكان الكثير منها يريد عدم استكمال النشاط أو إلغاء الهبوط".

وتابع "كان يوجد عدد من المقترحات بعضها كان صعب تطبيقه بسبب الظروف المادية للفرق، ولذلك كان لزاما علينا مراعاة التمثيل الجغرافي لكل أندية مصر".

وكشف جمال محمد علي "القسم الثاني كان 3 مجموعات وكل مجموعة 12 فريق يهبط منها 5، لكن تم إلغاء الهبوط وتصعيد أوائل الـ 12 مجموعة من الدرجة الثالثة وتقسيمهم جغرافيا".

وأضاف "تم تقسيم الفرق الـ 12 جغرافيا بحيث تصبح كل مجموعة من الثلاث التي تلعب في القسم الثاني بها 16 فريق".

وشرح اتحاد الكرة: بالنسبة للقسم الثاني، سيتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من 16 فريقا بإجمالي 48 فريقا (الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول، وينتهي قيد اللاعبين في 21 نوفمبر، فيما تبدأ المباريات يوم 25 نوفمبر".

وأتم نائب اتحاد الكرة تصريحاته "تم استهداف خلق مجموعة لسيناء لضرورة تمثيلها رياضيا وكرويا، وبدأ تمثيلها من خلال ثمانية فرق ستزيد فيما بعد وسيصعد أول مجموعتها مباشرة للدرجة الثانية".

وصعدت أندية غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي للممتاز، فيما هبط حرس الحدود وطنطا ونادي مصر للدرجة الثانية حيث سيلعبا الموسم المقبل.

وكان من المفترض هبوط 5 أندية للدرجة الأدنى، لكن اتحاد الكرة ألغى الهبوط، مثلما فعل للدرجتين الثالثة والرابعة.